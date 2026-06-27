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Şüpheli Yakalandı

Şüpheli Yakalandı
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Şanlıurfa'da yalnız yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Doğan, muska yazdığı Seyit Ali Sağır tarafından tartışma sırasında öldürüldü. Şüpheli, hurda deposunda saklanırken yakalandı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Nevşehir nüfusuna kayıtlı olan ve yurt dışında bir süre çalıştıktan sonra emekli olup Şanlıurfa'ya olan ilgisi nedeniyle bir yıldır kentte kiraladığı evde yalnız yaşayan Mehmet Doğan'ın (70) cinayet şüphelisini bulmak için ekipler çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Seyit Ali Sağır olduğunu belirledi. Kamberiye Mahallesi'ndeki bir hurda deposunda saklandığı tespit edilen Sağır, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

MUSKA TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelinin ifadesinde, geceleri uyuyamadığı için ortak arkadaşının yönlendirmesiyle yaklaşık bir hafta önce Mehmet Doğan'ın yanına gittiğini, kendisine yaşadığı sorunlar nedeniyle muska yazdığını, ancak bu muskadan sonra daha fazla huzursuzluk yaşadığını ve cinlerin kendisine musallat olduğunu öne sürdü. Sağır, bu durumdan kurtulmak amacıyla yeniden evine gittiği Doğan'ı, yaşanan tartışma sırasında öldürdüğünü itiraf etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seyit Ali Sağır, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, –

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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