Cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan tiyatrocu tutuklandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan tiyatro grubu yöneticisi M.F.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan tiyatro grubu yöneticisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Akyazı ilçesinde özel bir tiyatro grubunun sahibi olan M.F.Ö. (35) hakkında cinsel taciz iddiasıyla şikayette bulunulması üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen M.F.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı