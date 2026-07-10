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Greenwood'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık

Greenwood'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık
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Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya forması giyen Mason Greenwood'un 8 milyon Euro'luk alacağından vazgeçtiği ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği belirtildi.

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen 24 yaşındaki İngiliz yıldız Mason Greenwood'un transferinde mutlu sona çok yakın. 

GREENWOOD'DAN FEDAKARLIK

Sarı-lacivertli kulüple her konuda anlaşma sağlayan başarılı oyuncunun, bu transferin gerçekleşmesi adına büyük bir maddi fedakarlıkta bulunduğu belirtildi. İngiliz yıldız, Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için Marsilya kulübünden alacağı olan tam 8 milyon Euro tutarındaki alacağından vazgeçti. 

GERİ SAYIM BAŞLADI

Yıldız oyuncunun bu tutumu sonrasında sarı-lacivertli yönetim, Fransız kulübü Marsilya ile yürüttüğü transfer görüşmelerini resmiyete dökmek ve imzaları attırmak için geri sayıma geçti.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla adeta fırtına gibi esen Greenwood, çıktığı 45 resmi karşılaşmada 26 gol ve 11 asistlik müthiş bir performans sergileyerek skora doğrudan katkı sağladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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