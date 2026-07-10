Portekizli manken Correia'nın, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan'ın da ismini verdiği iddia edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia'nın savcılık ifadesinin ortaya çıktığı belirtildi.

Correia’nın, ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını kabul ederek pişman olduğunu, telefonunun şifresini kendi rızasıyla kolluk görevlilerine verdiğini ve telefonunda yapılacak incelemeyle gerçeklerin ortaya çıkacağını düşündüğünü söylediği öğrenildi.

İMAMOĞLU’NDAN SONRA 3 KİŞİNİN DAHA İSMİNİ VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 2021 yılının yaz aylarında Antalya'dan hareket eden bir teknede cinsel birliktelik yaşadığını iddia eden Correia’nın üç kişinin daha ismini verdiği belirtildi.

Correia; şarkıcı Haluk Levent, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün iş insanı oğlu, Emir Sarıgül ve ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan ile de farklı tarihlerde birliktelik yaşadığını öne sürdü.

İfadesinde uyuşturucu madde kullanılan ortamlara ilişkin bildiklerini paylaşmak istediğini söylediği belirtilen Correia’nın, sözünü ettiği buluşmalara ilişkin yazışma, fotoğraf ve videolar ile cep telefonu içeriğinin soruşturma dosyasına eklenmesini talep ettiği aktarıldı.

HALUK LEVENT HAKKINDA "FUHUŞ" VE "UYUŞTURUCU" İDDİASI

Portekizli modelin, Haluk Levent ile 2021 yılının aralık ayında iletişime geçtiğini, Levent ile üç kez para karşılığında cinsel birliktelik yaşadığını ileri sürdüğü bildirildi.

Yanında esrar kullandığını ve kendisinin de onunla birlikte uyuşturucu madde kullandığını iddia ettiği Levent’ten iki buluşmada 1.000'er dolar ödeme aldığını kaydeden Correia’nın, son ödemenin nasıl yapıldığını ise hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

İfade tutanağında, Correia'nın telefonundaki ilgili yazışmaların tespit edilerek soruşturma dosyasına eklendiğinin ifade edildiği de kaydedildi.

SARIGÜL İLE YAZIŞMALARI DOSYADA

Correia, Emir Sarıgül ile de üç kez para karşılığında cinsel birliktelik yaşadığını iddia etti. 27 Kasım 2021 tarihinde Sarıgül ile cinsel birliktelik amacıyla yazıştıklarını öne süren Correia’nın, söz konusu yazışmaların telefonunda bulunduğunu söylediği ifade edildi.

İfade tutanağında, Correia’nın Sarıgül'ün yanında kokain kullandığına tanıklık ettiğini söylediği ve şüphelinin telefonunda bulunduğu belirtilen yazışmaların tespit edilerek dosyaya konulduğunun ifade edildiği dile getirildi.

"HASAN VATAN'IN EVİNDE BİRDEN FAZLA KADINLA PARTİLER"

Correia’nın Hasan Vatan hakkında ise üç veya dört kez cinsel birliktelik yaşadıklarını, evinde birden fazla kadının katıldığı partiler düzenlendiğini öne sürdüğü bildirildi.

Correia, telefonundaki yazışmalarını da paylaştığı Hasan Vatan'ın uyuşturucu madde kullanmadığını ifade ettiği öğrenildi. Tutanakta, şüphelinin sözünü ettiği bazı fotoğrafların telefonda tespit edilerek dosyaya konulduğuna dair ibarenin yer aldığı aktarıldı.

Kaynak: Haberler.com