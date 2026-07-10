Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Norveç milli takımı formasıyla adeta fırtına estiren 1.95'lik Erling Haaland, rakip fileleri tam 7 kez havalandırarak ülkesini çeyrek finale taşımayı başardı. Sahadaki devasa fiziksel gücü ve durdurulamaz performansıyla futbol dünyasını bir kez daha kendine hayran bırakan 25 yaşındaki süper golcünün bu başarısının arkasında yatan sıra dışı yaşam tarzı ifşa oldu.

GÜNDE 6 BİN KALORİ ALIYOR

İngiliz basınından The Sun'ın derlediği bilgilere göre, Norveçli yıldızın günlük rutini ve beslenme alışkanlıkları adeta bir spor bilimcisi titizliğiyle yönetiliyor. Haaland, gün içerisinde tam 6 öğün yemek yiyerek toplamda 6 bin kalori gibi devasa bir enerji tüketiyor. Bu yoğun beslenme programının temel taşlarını ise protein ve doğal gıdalar oluşturuyor. Başarılı futbolcunun menüsünde; biftek, tavuk, balık, yumurta, makarna ve sebzenin yanı sıra sakatat, çiğ süt ve bal gibi doğal/geleneksel enerji kaynakları özel bir yer tutuyor.

UYKU KALİTESİ İÇİN BÜYÜK ÖNLEM

Uykuyu hayatın ve yenilenmenin en önemli unsuru olarak gören Haaland, bu konuda oldukça radikal yöntemler uyguluyor. Kaliteli bir uykuya dalabilmek için akşamları yapay ışığın zararlı etkilerinden koruyan "mavi ışık engelleyici gözlükler" takıyor. Ayrıca uyku esnasında sadece burnundan nefes almayı garantilemek ve oksijen alımını maksimuma çıkarmak için dudaklarını özel bir bantla yapıştırarak uyuyor.

AĞIR EGZERSİZLER VE YENİLENME RUTİNİ

Vücut zindeliğini ve kas kalitesini korumak için saha dışı çalışmalarını da aksatmayan 25 yaşındaki golcü, her gün düzenli olarak 300 şınav çekiyor ve 1000 karın egzersizi (mekik vb.) yapıyor. Ağır antrenmanların ve maçların ardından kaslarının hızla toparlanması için de her gün buz banyosu ritüelini uyguluyor ve ardından saunaya girerek vücudunu dinlendiriyor.

''AYI GİBİ YİYOR''

Öte yandan Norveç Milli Takımı'nın eski oyuncusu Joshua King, Haaland'ın beslenmesi hakkında konuşarak, ''Onun kadar yemek yiyen birini hiç görmedim. Ayı gibi yiyor.'' dedi.