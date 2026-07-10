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Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk TV eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Mehmet Akif Ersoy’un, "Suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "Nitelikli cinsel saldırı", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından toplam 266 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında 11 Aralık 2025’te tutuklanan Habertürk TV eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İADE EDİLMİŞTİ, YENİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Mehmet Akif Ersoy hakkında düzenlenen ve mahkemeye sunulan iddianame eksik hususlar olduğu belirtilerek iade edilmişti. Yeniden düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik’in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 20 Mayıs’ta tamamlanarak İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi incelemesinin ardından eksik hususların giderilmesi için savcılığa iadesine karar vermişti.

266 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Mehmet Akif Ersoy’un, "Suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "Nitelikli cinsel saldırı", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından toplam 286 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında haber spikerleri, ünlüler, sosyal medya fenomenleri ve sporcuların olduğu çok sayıda isim gözaltına alınırken, birçok isim tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy da geçen yıl Aralık ayında uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

8 Ocak 1985’te İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni tamamladı. 2009'da 6 News kanalında muhabir olarak göreve başladı.

2011 yılında Libya, Yemen, Şam ve Erbil'de TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev aldı. 2012'de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

Ersoy, 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017'de Habertürk'te göreve başladı. Gözaltı kararının ardından tedbiren görevinden uzaklaştırılan Ersoy, 2024 yılından bu yana Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyordu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
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