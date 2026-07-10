Şizofreni hastasının odasından çıkan dehşet: Deneyimli doktor donakaldı!

Akıl ve Sinir Sağlığı Hastanesi’nde görev yapan deneyimli bir psikiyatri uzmanının, rutin hasta kontrolleri esnasında odada karşılaştığı esrarengiz ve korku dolu anlar büyük yankı uyandırdı. Uzun yıllardır ruh sağlığı alanında çalışan uzman doktor, meslek hayatı boyunca hiç tanık olmadığı bir tabloyla karşı karşıya kaldığını belirterek klinik ortamlarındaki güvenlik ve psikolojik baskıyı yeniden tartışmaya açtı.

ODADAKİ ŞOK ANI: YATAKTA DUVARA DÖNÜK BİR KARALTI

Sağlık kurumlarındaki rutin vizit süreçleri, psikiyatri kliniklerinde her an beklenmedik durumlara gebe olabilmektedir. İlgili vakada kontrol amacıyla hastasının odasına giriş yapan doktor, kapıyı açtığı anda odadaki yatağın üzerinde, yüzü tamamen duvara dönük ve ayakta sabit şekilde duran hastasını gördü. Bu sıra dışı ve tekinsiz duruş karşısında neye uğradığını şaşıran uzman hekim yaşadığı travmatik anı şu sözlerle dile getirdi: "Odaya girdiğimde gördüğüm manzara karşısında adeta donup kaldım, yıllardır bu mesleğin içindeyim ama böylesi bir duruma ilk kez denk geldim, neye uğradığımı şaşırdım."

TEDAVİYE DİRENÇLİ ŞİZOFRENİ VAKASI

Hastanede yatarak tedavi gören hastanın, klinikte halihazırda düzenli takipleri yapılan ve şizofreni tanısı almış bir birey olduğu bildirildi. Şizofreni; bireyin gerçeği değerlendirme yetisini, düşünce biçimini, duygularını ve davranışlarını doğrudan etkileyen kronik, ağır bir beyin hastalığıdır. Katatoni veya ileri derece sanrılar gibi durumlar, hastaların yatak üzerinde uzun süre sabit ve duvara dönük şekilde hareketsiz kalmalarına yol açabilmektedir. Doktorun aktardığı verilere göre, tıbbi ekiplerin tüm farmakolojik ve psikososyal müdahalelerine rağmen, hastanın klinik tablosunda iyileşme sağlanamadı. Uygulanan yoğun tedavilere yanıt vermeyen şizofreni semptomlarının, son dönemde hızla daha da kötüye gittiği vurgulandı.

PSİKİYATRİ KLİNİKLERİNDE RİSK YÖNETİMİ

Bu sarsıcı gelişme, akıl sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık personellerinin karşı karşıya kaldığı görünmeyen riskleri bir kez daha gündeme getirdi. Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinde, özellikle gerçeği değerlendirme yetisi ileri derecede bozulmuş olan akut dönemdeki hastaların takibi çok kritik bir planlama gerektirir.

Klinik risk analizi: İleri derece sanrılar, halüsinasyonlar ve paranoid düşünceler yaşayan şizofreni hastalarının, çevresine veya kendilerine zarar verme potansiyelleri rutin kontrollerle ölçülmelidir.

Sağlık çalışanlarının güvenliği: Psikiyatri hekimleri, hemşireler ve hasta bakıcılar bu tarz klinikteki tedaviye dirençli ve agresif tablolara karşı sürekli tetikte olmak durumundadır.

Kurumsal destek ihtiyacı: Hekimin yaşadığı korku, bu tür ağır vakalarla çalışan sağlık profesyonellerine yönelik düzenli psikolojik destek ve kurumsal güvenlik protokollerinin artırılması gerektiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Hastalığın kronik seyri ve tedavi süreçlerindeki aksamalar, hem hastanın yaşam kalitesini kritik seviyede düşürmekte hem de tedavi ekiplerinin üzerinde ciddi bir mesleki ve psikolojik baskı oluşturmaktadır.

Kaynak: Haberler.com