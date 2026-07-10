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Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400'lerle ilgili "Bizi izlemeye devam edin" açıklamasının ardından gündeme gelen üçüncü ülkeye satış iddiasını Rusya doğruladı. Rus yetkililer, Türkiye ile S-400 hava savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye satışı konusunda görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı. Satışın hangi ülkeye yapılacağına ilişkin ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400'lerle ilgili "Bizi izlemeye devam edin" sözlerinin ardından gündeme gelen üçüncü ülkeye satış iddiası, Rusya'dan gelen açıklamayla yeni bir boyut kazandı. Rus yetkililer, Türkiye ile S-400 hava savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye satışı konusunda görüşmeler yürütüldüğünü doğruladı.

S-400 İDDİASINI RUSYA DOĞRULADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili yöneltilen soruya, "Bizi izlemeye devam edin." yanıtını vermesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin, S-400'lerin Körfez'deki bir ülkeye satıldığı yönündeki iddiası bu kez Rusya'dan gelen açıklamayla yeni bir boyut kazandı.

"ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE SATIŞI GÖRÜŞÜYORUZ"

Rus yetkililer, Türkiye ile S-400 hava savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye satışı konusunda görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

Böylece daha önce kulislere yansıyan üçüncü ülkeye satış iddiası ilk kez Rus tarafınca doğrulanmış oldu.

Ancak açıklamada, satışın hangi ülkeye yapılacağına veya sürecin hangi aşamada olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

GÖZLER KÖRFEZ ÜLKELERİNE ÇEVRİLDİ

Daha önce ortaya atılan iddialarda, S-400'lerin Körfez'deki bir ülkeye satılacağı öne sürülmüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar'ın en güçlü adaylar arasında yer aldığı belirtilirken, resmi makamlar tarafından bu konuda henüz bir doğrulama yapılmadı.

CAATSA YAPTIRIMLARI İÇİN KRİTİK ADIM

S-400'lerin üçüncü bir ülkeye devredilmesi, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının kaldırılması açısından da kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımların kaldırılabileceğine yönelik mesajlarının ardından gözler Ankara-Washington hattındaki temaslara çevrilmişti. Rusya'nın son açıklaması ise S-400'lerin geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıugur:

Yine kandırıldık

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