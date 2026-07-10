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TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
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TFF 2. Lig ekibi Altınordu, TFF'ye belirtilen süre içinde 2. Lig katılım evraklarını teslim etmemesi ve profesyonel liglere katılmama kararı alması nedeniyle 3. Lig'e düşürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), köklü İzmir ekibi Altınordu'nun 2026-2027 sezonunda profesyonel liglere katılmama talebi üzerine kulübün Nesine 2. Lig'den bir alt lig olan Nesine 3. Lig'e düşürülmesine karar verdiğini duyurdu.

ALTINORDU 3. LİG'E DÜŞÜRÜLDÜ

TFF'nin açıklamasında, Altınordu'nun federasyonun belirttiği süre içinde Lige Katılım Formu ile ilgili belgeleri sisteme yüklemediği vurgulandı. Kulüp, 3 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul'da profesyonel liglerde yer almama kararı almıştı. Bu doğrultuda talepleri kabul edilen Altınordu, 2. Lig'den 3. Lig'e düşürüldü.

FİKSTÜR 17 TAKIMLI ÇEKİLECEK

Federasyon ayrıca, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezon sonunda puan sıralamasında son iki sırada yer alacak takımların (Altınordu hariç) de 3. Lig'e düşeceğini bildirdi. Altınordu'nun yer aldığı Kırmızı Grup'un fikstürü ise 17 takımlı olarak çekilecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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