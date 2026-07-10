77 yaşındaki Ali Baybaş, Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye getirildi

Hukuki bir süreçten dolayı Suudi Arabistan'dan çıkması engellenen 77 yaşındaki Ali Baybaş, Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle Türkiye'ye getirildi.

Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirilen Baybaş'ı, burada AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri karşıladı.

Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Baybaş, 40 yıl önce Sivas'tan Suudi Arabistan'a çalışmak için gittiğini, yaşadığı hukuki bir problem dolayısıyla 3 yıl önce cezaevine girdiğini, 1 yıl hapis yattığını söyledi.

Baybaş, cezaevinde sağlığının bozulduğunu, 3 senedir yürümekte zorlandığını belirtti.

Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu, Mekke'deki görüntülerinin basına yansımasının ardından kendisine ulaşıldığını anlatan Baybaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Orada elimden tutan kişiler oldu. Bundan sonra inşallah her şey çok daha güzel olacak. Önce bu hastalıktan kurtulmayı düşünüyorum." dedi.

"Hangi şehirde yaşamak istiyorsa yardımcı olacağız"

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ise Ali Baybaş'ı ülkesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve yoğun ülke gündemine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyu bizzat takip ettiğini dile getiren Toy, "Dışişleri Bakanlığımızla beraber bizler de süreci takip ettik ve bugün Ali amcamızı ülkesine kavuşturduk. Ali amcamız şu anda son derece duygusal. Bazı fiziksel ve psikolojik tedaviler görmesi gerekiyor." diye konuştu.

Toy, Baybaş'ın birkaç gün hastanede misafir edileceğini belirterek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan, ilgili müdürlerimiz, arkadaşlarımız burada. Ali amcamız Sivaslı. Ben de bir Sivas milletvekili olarak konuyu haberdar olduğum ilk günden beri takip ediyorum. Çok şükür Ali amcamızı ülkesine kavuşturduk ve inşallah tedavilerinden sonra da kendi isteğine göre İstanbul'da ya da Sivas'ta, hangi şehirde yaşamak istiyorsa yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Baybaş, sağlık kontrolleri ve tedavisi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri refakatinde ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.