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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın katıldığı resmi bir programda ani rahatsızlık geçirmesi, ülkede büyük endişe yarattı. Eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki sergi açılışı sırasında aniden fenalaşan Erhürman, salonda bulunanların büyük panik yaşamasına neden oldu. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından acilen hastaneye sevk edilen Cumhurbaşkanı’nın sağlık durumu yakından takip ediliyor.

  • KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 'Resmin Kamusal Hafızası' sergisi açılışında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
  • Erhürman, göğüs ağrısı ve aşırı terleme şikayetiyle koroner bölümüne yatırıldı, en az 6 saat hastanede kalması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda katıldığı "Resmin Kamusal Hafızası" sergisinin açılışı esnasında aniden rahatsızlık geçirdi.

İLK MÜDAHALE ETKİNLİK ALANINDA YAPILDI

Olay yerinde bulunanların ihbarı üzerine hızla bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, Erhürman'a ilk müdahaleyi etkinlik alanında yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan Cumhurbaşkanı Erhürman, kontrol ve tedavi amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

 Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın da açılışta olduğu ve büyük panik yaşadığı belirtildi.  

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erhürman hemen hastanede müşahede altına alınırken Erhürman'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Başhekim Yardımcısı Hasan Birtan'dan geldi. Birtan,  KKTC Cumhurbaşkanı'nın göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, tahlil ve ileri tetkiklerin sürdüğünü bildirdi.

Hastaneye göğüs ağrısı ve aşırı terleme şikayeti ile kaldırılan Erhürmann'ın koroner bölümüne yatırıldığı, en az  6 saat hastanede kalmasının beklendiği  ifade edildi. 

Umut Halavart
Umut Halavart
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMesutd:

çok geçmiş olsun Allah şifa versin. darısı bizimkinin başına inşallah amin

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Haber YorumlarıSüleyman Şah:

Allah şifa versin

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