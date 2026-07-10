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86'da oyuna girdi, 89'da attı! İspanya yarı finalde

86'da oyuna girdi, 89'da attı! İspanya yarı finalde
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FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya, Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu. İspanya'ya 89. dakikada galibiyeti getiren golü 86. dakikada oyuna giren Mikel Merino kaydetti.

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika, zorlu müsabakada karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanya, son anlarda bulduğu golle 2-1 kazandı.

MIKEL MERINO'DAN TURU GETİREN GOL

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Fabian Ruiz ve 89. dakikada Mikel Merino'dan geldi. Merino, oyuna girmesinden 3 dakika sonra ağları sarstı. Belçika'nın tek golü 41. dakikada Charles De Ketelaere'den geldi. 

FRANSA'NIN RAKİBİ İSPANYA

Bu sonuçla birlikte İspanya, adını yarı finale yazdırarak Fransa'nın rakibi olmayı başardı. Belçika ise Dünya Kupası'na veda eden takım oldu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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