Rize'de yol çöktü, 2 bina tahliye edildi
Rize'de merkezde 2 binanın tahliyesine sebep olan yolun çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Rize'de merkezde 2 binanın tahliyesine sebep olan yolun çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Rize Merkez İslampaşa Mahallesi, Şehitler Çeşmesi Sokak'ta alt tarafta gerçekleşen yurt inşaatının taş duvarının çökmesi sonucu yolda göçük meydana geldi. Çöken yolun üst kısmında bulunan Topçu Apartmanı ve Denizgören Apartmanı tedbir amaçlı boşaltılırken bölgede geniş çapta güvenlik önlemi alındı. Yolun çökme anı ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı