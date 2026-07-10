Kendini yakmak isteyen yaşlı kadın makilik alanı ateşe verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde yaşayan kayıp Deniz Delibalta E. için arama başlatıldı.

KENDİNİ YAKMAK İSTERKEN MAKİLİK ALANI ATEŞE VERDİ

Arama kurtarma ekipleri ve komşuları 61 yaşındaki kadını evinin 500 metre ilerisinde kendisini benzinle yakmak isterken yakalandı. Son anda kurtarılan yaşlı kadın alevler arasından çıkarılırken otluk ve makilik alanda yangın çıktı.

10 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 7 helikopter ve 6 uçakla havadan, 8 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer ve 70 personelle karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangın sonucunda 10 hektarlık alan kül olduğu belirtildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayın ardından evinde bulunan kadının ilk muayenesinde el, kol ve sırt bölgesinde yanıklar tespit edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ertunç'un tedavi altına alındığı öğrenildi.

"KADINI BULDUĞUMUZ ANDA BİR ANDA ALEV YÜKSELDİ"

Yangına müdahale eden komşusu Hüseyin Can, sabah saatlerinde kadının bakıcısının kendisine ulaşarak komşusunu bulamadıklarını söylediğini belirtti. Bunun üzerine arama çalışmalarına başladıklarını ifade eden Can, "Burada yaşıyorum. Sabah komşumun bakıcısı bana gelip 'Deniz Hanım yok' dedi. Biz Deniz Hanım'ı aramaya, onlar da jandarmayı aramış. Benim de AFAD'dan tanıdıklarım vardı, onlara aramaya başladık. Aradık, bulamadık. Tam yangının başladığı noktada bulduk. Kadını bulduğumuz anda bir anda alev çıktı, parladı. Ben eve su almaya koştum, söndürmeye çalıştık ama yangının önünü alamadık. İtfaiyeyi aradık, söndürmeye çalıştık. Yangın çok büyüdü bu hale geldi. Sanırım kibrit ya da çakmakla yaktı, kadının yürümesi bile imkansız. Yaşlı, hasta zor durumda. Vallahi orada bir kutu vardı ama ilaç kutusu mudur, başka bir şey midir bilemiyorum; yangın çıktıktan sonra patladı. Ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Kendini kurtardık, ateşin içinden çekip aldık. Benim önümde bir arkadaş vardı, onlar kurtardı" diye konuştu.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı