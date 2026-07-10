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Trossard'ın menajerinden Fenerbahçe için açıklama

Trossard'ın menajerinden Fenerbahçe için açıklama
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Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Leandro Trossard'ın menajerinden Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair çıkan iddialara yanıt geldi. İşte detaylar...

Transfer döneminin gözde isimlerinden Leandro Trossard'ın geleceği hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE İDDİALARINA CEVAP

Beşiktaş’ın kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Belçikalı yıldızın menajerinden, oyuncusunun Fenerbahçe'ye transfer olacağına iddialarına jet hızında bir yalanlama geldi.

BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞMELER OLUMLU

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi ile Belçikalı yıldızın menajeri arasında yürütülen transfer müzakereleri oldukça olumlu bir seyir izliyor. Trossard'ın siyah-beyazlı kulübün sunduğu projeye ve finansal şartlara çok sıcak baktığı belrtildi. Tamamen Beşiktaş’tan gelen teklife odaklanan tecrübeli oyuncunun, masadaki diğer seçenekleri askıya aldığı aktarıldı. 

KRİTİK 48 SAAT: İSPANYA MAÇI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ta artık gözler önümüzdeki 48 saate çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlıların ve oyuncu tarafından bu akşam oynanacak İspanya - Belçika karşılaşmasının hemen ardından bir araya gelerek son detayları karara bağlaması bekleniyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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