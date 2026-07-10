Haberler

Brezilyalı efsane Dunga'dan Türkiye itirafı

Brezilyalı efsane Dunga'dan Türkiye itirafı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Carlos Dunga, 2026 Dünya Kupası'ndaki şampiyonluk adaylarını açıkladı. Dunga, Türkiye’nin turnuvaya erken veda etmesini değerlendirerek, ''Beklenti çok yüksek olduğunda büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Ama zamanla bunlar ortadan kalkıyor'' dedi.

  • Dunga, 1994 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya takımının kaptanıdır.
  • Dunga, 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluk favorileri olarak İspanya ve Fransa'yı göstermiştir.
  • Dunga, Türkiye'de Brezilyalılara duyulan sevgiye bizzat şahit olduğunu belirtmiştir.

ABD'de 1994'te düzenlenen Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nın kaptanı olarak şampiyonluk yaşayan Carlos Dunga, 2026 FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak New York New Jersey Stadı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

''FUTBOL BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRDİ''

Şampiyon oldukları 1994 yılı ile 2026 Dünya Kupası'nı kıyaslayan Dunga, turnuvada yüksek hava sıcaklığı, su molaları ve oyuncu değişiklik hakkı gibi farklılıklar olduğunun altını çizdi. Dunga, "Hava sıcaklığı çok yüksek olsun ya da olmasın, futbol bir şeyleri değiştirdi. Çünkü 5 oyuncu birden değişebiliyor ve maça 25 dakikada bir ara veriliyor." dedi.

''İSPANYA VE FRANSA FAVORİ

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Dunga, 2026'da şampiyonluk favorileri arasında ise İspanya ve Fransa'nın öne çıktığını söyledi. Dunga, "İspanya ve Fransa gibi çok iyi ülkeler var. Arjantin o kadar iyi değil ama ben her zaman şans veririm." ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE'DE ŞAHİT OLDUM''

Brezilya futbolunun Türkiye'de yakından takip edilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Dunga, "Türkler, Brezilyalıları gerçekten çok seviyor, o açıdan çok mutluyum. Buna Türkiye'de şahit oldum." dedi.

''BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI''

A Milli Futbol Takımı'nın turnuvaya erken veda etmesiyle ilgili olarak Dunga, "Beklenti çok yüksek olduğunda büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Ama zamanla bunlar ortadan kalkıyor. Türkiye'nin bir sonraki Dünya Kupası için daha iyi hazırlanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

Bakan Fidan müjdeyi bu sözlerle verdi: Kısa sürede neticeye ulaşacağız
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik

Trump resmi adımı attı! Ortalık yangın yerine dönecek
Mahkeme ara kararını verdi, Gürsel Tekin bir kez daha kayyum oldu

Mahkeme ara kararını verdi! Gürsel Tekin bir kez daha kayyum oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Penaltı canavarı Yassine Bounou

9 penaltı kullanıldı, ortaya çıkan sonuç inanılmaz
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddianame kabul edildi! İşte istenen ceza
Trossard'ın menajerinden Fenerbahçe için açıklama

Menajerinden F.Bahçe için açıklama!
CHP Niğde İl Başkanlığı’nda yeni yönetim polis eşliğinde geldi, binaya sokulmadı

CHP'de tansiyon yine tavan: Yeni yönetim arkasına bakmadan gitti
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymadan neler çıktı neler
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi
Yüzde 50'si tamamlandı! O şehrimize yepyeni bir stadyum

Yüzde 50'si tamamlandı! O şehrimize yepyeni bir stadyum geliyor