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Erzincan'da alarm veren tablo! Nüfus düşüşü sürüyor

Erzincan'da alarm veren tablo! Nüfus düşüşü sürüyor
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TÜİK'in Haziran 2026 nüfus raporuna göre Erzincan'ın nüfusundaki düşüş sürüyor. İlin nüfusu 2025 yılı sonunda 240 bine gerilerken, yıllık nüfus artış hızı negatif seyrini korudu. Erzincan'ın 2025 yılı net göçü eksi 1,6 bin kişi olurken, ortalama hanehalkı büyüklüğü de Türkiye ortalamasının altında kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan Haziran 2026 nüfus raporuna göre Erzincan'ın nüfusundaki düşüş eğilimi sürdü.

Rapora göre ilin nüfusu 2023 yılında 243 bin, 2024 yılında 241 bin, 2025 yılı sonunda ise 240 bin olarak kayıtlara geçti.

NÜFUS ARTIŞ HIZI NEGATİF SEYRETTİ

TÜİK verilerine göre Erzincan'ın yıllık nüfus artış hızı da negatif yönde gerçekleşti.

2023-2024 döneminde binde eksi 8,9 olarak hesaplanan nüfus artış hızı, 2024-2025 döneminde binde eksi 6,7 oldu.

GÖÇ VERMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Raporda yer alan göç istatistiklerine göre Erzincan'ın 2025 yılı net göçü eksi 1,6 bin kişi olarak gerçekleşti. Veriler, ilin aldığı göçten daha fazla göç verdiğini ortaya koydu.

HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA

TÜİK'in ortalama hanehalkı büyüklüğü verilerine göre ise 2025 yılında Erzincan'da bir hanede ortalama 2,7 kişi yaşadı. Bu oran, 3,1 kişi olan Türkiye ortalamasının altında kaldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbngtc4m7nc:

ee sanayi ve is alanlarini ulkenin belli sehirlerine yigarsan boyle sonuclar kacinilmaz oluyor

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