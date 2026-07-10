Haberler

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'e yükselen Çorum FK'nin transfer etmek için uğraş verdiği Pierre-Emerick Aubameyang'ın şehri gezdikten sonra Çorum'a tam ısınamadığı ve transfer olmaktan vazgeçtiği iddia edildi. Gabonlu yıldızın kırmızı-siyahlı kulübün yetkililerinden hem Çorum hem de İstanbul'dan bir ev kiralayarak iki şehir arasında yaşamayı istediği ancak bu teklifin olumsuz karşılandığı ifade edildi.

Süper Lig’in yeni ekibi Çorum FK’nin dünyaca ünlü golcü Pierre-Emerick Aubameyang’ı kadrosuna katmak için yürüttüğü transfer görüşmelerinde şok bir gelişme yaşandı.

AUBAMEYANG ÇORUM'U BEĞENMEDİ

Kırmızı-siyahlı yönetimin büyük uğraş verdiği Gabonlu yıldızın, şehri gezdikten sonra Çorum’a tam anlamıyla ısınamadığı ve bu nedenle transferden vazgeçtiği iddia edildi. 

HEM ÇORUM'DAN HEM İSTANBUL'DAN EV İSTEDİ

Kulüp yetkililerinden Hem Çorum hem de İstanbul’dan birer ev kiralanmasını isteyen Aubameyang’ın, iki şehir arasında mekik dokuyarak yaşamayı teklif ettiği ancak Çorum FK yönetiminin bu isteğe olumsuz yanıt vermesi üzerine transfer çıkmaza girdi. Yıldız oyuncunun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

24 GOLE KATKI

Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan yıldız futbolcu 14 gol ve 10 asistlik performans göstermişti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Mandal:

İşte belediyecilik bu yüzden çok önemli... Bir şehrin düzeni, ticaret potansiyeli, doğru kentleşme ve yapılanma, sağlam alt yapı ve üst yapı bir şehrin itibarıdır. Dışarıdan gelenlerin evinizi beğenmemesi yada yaşanabilir bulmaması çok utanç verici bir durumdur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Adam haklı kimse kusura bakmasın. onun yaşantısına uygun değil ama ben severim çorumu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

adam top oynamaya gelmiyor demekki

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annenin sevgilisinden iki kızına istismar! Ülkeden kaçtı, baskın sonrası dönüp teslim oldu

İki kardeşten annelerinin sevgilisiyle ilgili mide bulandıran iddia
Ağabeyinin izinden gitti, ailesini gururlandırdı: İki kardeş de LGS şampiyonu

Ağabeyinin izinden giderek LGS'de tam puan aldı
Trump'ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor

Trump'a bak sen! Gizemli hamlenin gerekçesi anlattığı gibi değilmiş
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı
Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarlık para trafiğini böyle yönetmişler

Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarları böyle aklamışlar
İstasyonda '200 TL' skandalı! Kadın sürücüye pompa başında ağır küfür

200 liralık benzin istedi, pompacının karşılığı mide bulandırdı
Araç sahipleri yazın sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı