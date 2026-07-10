Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı'nın eşini İstanbul'da ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın eşi Sahar Selam ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Lübnan Başbakanı'nın değerli eşi Sahar Salam Hanımefendi'yi İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, ülkelerimiz arasındaki dostluğun daim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Emine Erdoğan ile Sahar Selam'ın birlikte çektirdikleri fotoğrafa da yer verildi.