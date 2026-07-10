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Fenerbahçe'den Greenwood için açıklama: Geliyor!

Fenerbahçe'den Greenwood için açıklama: Geliyor! Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'den Greenwood için açıklama: Geliyor!
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Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Avusturya kampı için gidilen Linz Havalimanı'nda taraftarların Mason Greenwood transferine ilişkin sorusuna tek kelimelik yanıt vererek, ''Geliyor'' dedi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe'de İngiliz oyuncu Mason Greenwood ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'DEN GREENWOOD AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Avusturya kampı için gidilen Linz Havalimanı'nda taraftarlarla bir araya geldi. Sarı-lacivertli taraftarların, transfer gündemindeki İngiliz futbolcu Mason Greenwood'u sorması üzerine Çetin'in verdiği kısa yanıt büyük heyecan yarattı.

OĞUZ ÇETİN'DEN TEK KELİMELİK YANIT

Sarı-lacivertli taraftarların, "Mason Greenwood geliyor mu?" sorusuna cevap veren Oğuz Çetin, "Geliyor" diyerek taraftarları sevindirdi. 

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Marsilya formasıyla adeta fırtına gibi esen Greenwood, çıktığı 45 resmi karşılaşmada 26 gol ve 11 asistlik müthiş bir performans 

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