Dünya Kupası'nda casusluk alarmı: Siyah perde çekerek önlem aldılar
Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile karşılaşacak olan Norveç Milli Takımı, taktiklerinin sızdırılmasını engellemek için antrenman sahasını siyah perdelerle kapattı. Takımın gizli taktik çalışmaları dışarıdan izlenemez hale geldi.
- Norveç Milli Takımı, İngiltere ile oynayacağı Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde taktiklerinin sızdırılmasını önlemek için antrenman sahasının çevresini siyah perdeler ve brandalarla kapattı.
- Norveç'in antrenmanının medyaya yalnızca ilk 15 dakikası açıldı, ardından saha tamamen kapatıldı.
- İngiltere de turnuva boyunca taktik casusluğu ve drone izlemesine karşı benzer gizlilik önlemleri uyguladı.
Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan Norveç Milli Takımı, taktiklerinin rakipleri tarafından sızdırılmasını önlemek amacıyla sıra dışı bir güvenlik tedbirine başvurdu.
NORVEÇ'TEN SİYAH PERDELİ ÇÖZÜM
Fort Lauderdale'de gerçekleştirilen antrenmanın sadece ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açıldı. Bu sürenin dolmasının ardından saha tamamen dış dünyaya kapatıldı. Norveç Futbol Federasyonu yetkilileri, antrenman sahasının çevresini, giriş kapılarını ve dışarıdan görülebilecek tüm açık noktaları siyah perdeler ve brandalarla kapattı. Alınan bu sıkı önlem sayesinde, takımın İngiltere maçına yönelik gizli taktik çalışmalarının dışarıdan izlenmesi ya da görüntülenmesi tamamen engellendi.
İNGİLTERE DE TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYOR
Benzer gizlilik önlemleri turnuva boyunca İngiltere cephesinde de uygulanıyor. Teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiliz takımı, daha önce yaşanabilecek olası taktik casusluklarına ve drone ile izlenme riskine karşı idman sahasını koruma altına almış, kritik bazı taktik çalışmalarını basına ve halka tamamen kapalı kapılar ardında yürütmüştü.