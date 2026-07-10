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Beşiktaş, günün ikinci hazırlık maçında kaybetti

Beşiktaş, günün ikinci hazırlık maçında kaybetti
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Beşiktaş günün ikinci hazırlık maçında Polonya ekibi Widzew Lodz'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Yeni sezon çalışmalarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, günün ikinci hazırlık maçında Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile karşı karşıya geldi. Pappelstadion'da oynanan mücadele 35'er dakikadan iki devre halinde yapıldı ve karşılaşmayı Widzew Lodz, 2-0 kazandı. 

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş sahaya Emre Bilgin, Wilfried Ndidi, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Yasin Özcan ve Kartal Kayra Yılmaz ilk 11'i ile çıktı. 

KARA KARTAL 2 GOLLE MAĞLUP

Widzew Lodz'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Emil Kornvig ve 47. dakikada Francisco Alvarez kaydetti.  Kalan dakikalarda başka gol olmadı. 

GÜNÜN İLK MAÇINDA KAZANDI

Siyah-beyazlılar, günün ilk maçında Avusturya ekibi Mattersburg'u yeni transferi İlhan Fakılı'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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