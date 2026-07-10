Haberler

Emre Belözoğlu'ndan ünlü hakem için olay yaratacak açıklama: Vallahi yaptı, bilerek yaptı

Emre Belözoğlu'ndan ünlü hakem için olay yaratacak açıklama: Vallahi yaptı, bilerek yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geride bıraktığımız sezona dair çarpıcı ifadeler kullandı. Belözoğlu hakem Cihan Aydın'la ilgili gündem olan bir iddiada bulundu.

  • Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'nın küme düşürülmesi için hakem Cihan Aydın'ın bilerek ve isteyerek kararlar verdiğini iddia etti.
  • Belözoğlu, son 4 haftada takımı aleyhine kasıtlı kararlar alındığını öne sürdü.
  • Belözoğlu, hakemlerin kendi aralarında birlik içinde olmadığını ve dördüncü hakemin orta hakemi eleştirdiğini söyledi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu,KAFA Sports YouTube kanalında futbol gündemine damga vuracak açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezona dair çarpıcı değerlendirmeler yapan deneyimli teknik adam, hakem Cihan Aydın’ı hedef alarak çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

''VALLAHİ YAPTI, BUNU BİLEREK VE İSTEYEREK YAPTI''

Emre Belözoğlu, sezonun son haftalarında takımı aleyhine kasıtlı kararlar verildiğini öne sürdü. Son 4 haftalık süreçte büyük bir haksızlığa uğradıklarını belirten Belözoğlu, "Son 4 hafta bizi, yani Kasımpaşa'yı küme düşürmek adına ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bunu son derece samimi ve net bir şekilde ifade ediyorum. Cihan Aydın, takımın düşmesi için her şeyi yaptı. Vallahi yaptı, bunu bilerek ve isteyerek yaptı. Bu durumdan son derece eminim." dedi. 

''HAKEMLER KENDİ İÇİNDE BİRLİK DEĞİL''

Açıklamalarına hakem camiasındaki iç çekişmelere değinerek devam eden Belözoğlu, "Günün sonunda hepimiz öleceğiz ve Allah'a hesap vereceğiz, gelin beraber hesap verelim. Herkesin kendine göre bir hesabı, bir ajandası var ama ne olduğunu çözemiyorum. Benimle mi problemleri var, kulüp yönetimiyle mi yoksa geçmişte oynamış bir futbolcuyla mı, bilmiyorum. Zaten hakemler kendi aralarında da birlik içinde değiller. Maçta dördüncü hakem yanımıza gelip orta hakemi eleştiriyor, ona sallıyor." ifadelerini kullandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman hastaneye kaldırıldı
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Portekizli manken Correia'nın, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan'ın da ismini verdiği iddia edildi

Portekizli model, İmamoğlu ile birlikte 3 kişinin daha ismini vermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
Arnavutköy'de boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Aile katliamı! Eski eşini ve oğlunu tüfekle öldürüp intihar etti
Bolu'da yediler, içtiler, hesabı ödemeden tek tek kaçtılar

Sanki film sahnesi: Yediler, içtiler, arkalarına bakmadan kaçtılar
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymadan neler çıktı neler
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı

Ölü bulunan çocukla ilgili gerçek halkı ayaklandırdı! Linç ettiler
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik

Trump resmi adımı attı! Ortalık yangın yerine dönecek
Üstü aranan Ronaldo'nun verdiği tepkiler gündem oldu

Sonunda Ronaldo'yu da çıldırttılar