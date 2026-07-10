Emre Belözoğlu'ndan ünlü hakem için olay yaratacak açıklama: Vallahi yaptı, bilerek yaptı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu,KAFA Sports YouTube kanalında futbol gündemine damga vuracak açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezona dair çarpıcı değerlendirmeler yapan deneyimli teknik adam, hakem Cihan Aydın’ı hedef alarak çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

''VALLAHİ YAPTI, BUNU BİLEREK VE İSTEYEREK YAPTI''

Emre Belözoğlu, sezonun son haftalarında takımı aleyhine kasıtlı kararlar verildiğini öne sürdü. Son 4 haftalık süreçte büyük bir haksızlığa uğradıklarını belirten Belözoğlu, "Son 4 hafta bizi, yani Kasımpaşa'yı küme düşürmek adına ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bunu son derece samimi ve net bir şekilde ifade ediyorum. Cihan Aydın, takımın düşmesi için her şeyi yaptı. Vallahi yaptı, bunu bilerek ve isteyerek yaptı. Bu durumdan son derece eminim." dedi.

''HAKEMLER KENDİ İÇİNDE BİRLİK DEĞİL''

Açıklamalarına hakem camiasındaki iç çekişmelere değinerek devam eden Belözoğlu, "Günün sonunda hepimiz öleceğiz ve Allah'a hesap vereceğiz, gelin beraber hesap verelim. Herkesin kendine göre bir hesabı, bir ajandası var ama ne olduğunu çözemiyorum. Benimle mi problemleri var, kulüp yönetimiyle mi yoksa geçmişte oynamış bir futbolcuyla mı, bilmiyorum. Zaten hakemler kendi aralarında da birlik içinde değiller. Maçta dördüncü hakem yanımıza gelip orta hakemi eleştiriyor, ona sallıyor." ifadelerini kullandı.