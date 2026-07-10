Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa süre önce S-400’lerle ilgili bir soruya verdiği “Bizi izlemeye devam edin” yanıtı, sistemlerin akıbetine dair merakı artırmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağına dair verdiği sinyallerin ardından gözler S-400 füzelerine çevrildi.

S400'LER ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE SATILDI

Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, sistemlerin aktif edilip edilmediği veya nerede tutulduğu yönündeki tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“S400’ler ne olacak’ diye değil, belki de ‘S400’ler ne oldu’ diye sormak gerekiyor. Edindiğim bilgilere göre S400’ler üçüncü ülkeye satıldı. Satış bugün açıklanacak. S400’ler Körfez’deki bir ülkeye gidiyor. Dün son pürüzler üzerinde çalışılıyordu.”

CAATSA YAPTIRIMLARININ KALDIRILMA SÜRECİ

Sistemlerin elden çıkarılması, ABD'nin uyguladığı CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için de kritik bir adım. Gazeteci Yunus Paksoy'un aktardığı bilgilere göre; yaptırımların kalkması için ABD Başkanı Trump’ın Kongre’ye göndereceği mektupta şu 3 temel şartı teyit etmesi gerekiyor:

S-400’lerin çalışmaz durumda olması.

Türkiye'nin S-400’lere artık sahip olmaması.

Rusya ile benzer savunma ilişkilerinin geliştirilmeyeceğinin taahhüt edilmesi.

YENİ ADRES BAE Mİ, KATAR MI?

S-400'lerin satıldığı Körfez ülkesinin neresi olduğu henüz kesinleşmese de, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye göre; iki güçlü aday öne çıkıyor: Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar.

Geçmişte İsrail'in saldırısına maruz kalan ve elindeki ABD yapımı Patriot sistemlerinin İsrail'i "dost ülke" olarak kodlaması nedeniyle aktif hale gelmediğini fark eden Katar, alternatif savunma sistemleri arayışında.

İran ile yaşanan gerilimler ve turizm odaklı ekonomisinin aldığı darbeler sonrası BAE'nin de hava savunma ağını farklı sistemlerle güçlendirmek istediği biliniyor.

Selvi, Türkiye'nin bu hamleyle sadece CAATSA yaptırımlarından kurtulmakla kalmayıp, aynı zamanda sistemleri satarak ekonomik gelir de elde edeceğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com