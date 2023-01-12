Son Dakika: Stockholm'deki skandal olayın ardından İsveç Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binasının önünde toplanan bir grup terör destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı. Bu anın görüntülerini terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşan grup, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak tehditler savurdu.

İSVEÇ BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Skandal olayın ardından Türkiye harekete geçti. İsveç Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ne, terör örgütü yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan propagandasıyla ilgili Türkiye'nin tepkisi iletildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 11 Ocak günü Stokholm'de gerçekleştirilen, Sayın Cumhurbaşkanımızı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili olarak İsveç'in Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak tepkimiz ifade edilmiştir."

"İSVEÇ MAKAMLARININ BU ALÇAKÇA EYLEME İZİN VERMELERİ KABUL EDİLEMEZ"

Skandalın ardından Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olaya sert sözlerle tepki gösterdi. Çelik, şunları söyledi: " İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenledikleri eylemde Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin hedef alınmasını lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu alçakça eyleme izin vermeleri asla kabul edilemez!

"NATO SAVUNMASINA KATKISI NASIL OLACAKTIR?"

NATO'ya üye olma talebinde bulunan bir devlette böyle bir hadisenin gerçekleşmesi vahimdir. Terörün eylem ve propagandasını engellemeyen bir ülkenin NATO savunmasına nasıl katkısı olacaktır..

"TERÖRE İMKAN SAĞLAYANLARIN DA KARŞISINDA OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında gerekenin yapılması İsveç makamlarının sorumluluğundadır. Terörle mücadele ettiğimiz gibi, teröre imkan sağlayanların da karşısında olacağız."

İSVEÇ'İN TAAHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMESİ İSTENDİ

Büyükelçiye, bu menfur eylemi şiddetle kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, İsveç'in Üçlü Ahitname'yle verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali olan ve ülkemizin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine müsaade edilmemesi talep edilmiştir. Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılması ve İsveç'in taahhütlerini yerine getirmesi yönündeki beklentimiz vurgulanmıştır."

"NATO ÜYELİK SÜRECİNİN İLERLEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmanın gereğidir. Tekrar açıkça ifade ediyoruz: Terör örgütlerinin faaliyetlerine son verilmediği müddetçe NATO üyelik sürecinin ilerlemesi mümkün değildir." dedi.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ise olayla ilgili, "İsveç'te gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez.

"TÜRKİYE'NİN HASSASİYETİNİN NE KADAR HAKLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Türkiye'nin NATO'ya girmek isteyen ülkelerin terör örgütlerine müsaade etmemesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. " ifadelerini kullandı.

İSVEÇ'TEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Skandalla ilgili İsveç'ten de açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümet, siyasi tercihler hakkında açık bir tartışmayı koruyor, ancak kendisini siyasi temsilcilere yönelik tehdit ve nefretten güçlü bir şekilde uzaklaştırıyor. Halk tarafından seçilmiş bir başkanı Belediye Binası dışında idam ediliyormuş gibi tasvir etmek iğrenç." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Tobias Billström'un açıklamasını alıntılayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "İsveç'te terör örgütü PKK'nın üyeleri tarafından Türkiye'nin ve demokratik olarak seçilmiş cumhurbaşkanının hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. İsveç makamlarını daha fazla gecikmeden terör örgütlerine karşı gerekli adımları atmaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

"İSVEÇ'İN NATO'YA KATILMAK İÇİN VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMASI GEREKİYOR"

Altun açıklmasının devamında şunları söyledi: "İsveç'in, Türkiye'nin 70 yıldır üyesi olduğu NATO'ya katılmak için Madrid'de verdiği sözleri tutması gerekiyor. Türkiye'nin bu konuda taviz vermesini beklemek abes olur.

"GEREKLİ ADIMLARI ATMADIKLARININ KANITIDIR"

PKK'lı teröristin Stockholm'ün göbeğinde İsveç hükümetine kafa tutabilmesi, İsveç makamlarının son günlerde iddia ettikleri gibi teröre karşı gerekli adımları atmadıklarının kanıtıdır."

İLK OLAY DEĞİL

Öte yandan, terör örgütü destekçileri, 21 Kasım 2022'de de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtmıştı. Olayın ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, kınanmıştı.