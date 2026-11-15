Saddam Hüseyin'in generaliydi! Şimdi İstanbul'da yaptığı işe bakın

Irak'ta Saddam Hüseyin döneminde 8 yıldızlı pilot general olarak görev yaptığını belirten Khudhur Ahmed Raoof Weli, 2003 yılında ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Bağdat'ı işgal etmesi ve Saddam yönetiminin devrilmesinin ardından zor günler yaşamaya başladı.

Hayatından endişe ettiği için yaklaşık bir yıl saklandığını anlatan Weli, daha sonra Amerikan askerleri tarafından bulunduğunu ve onlarla çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Irak'ta yaşadığı saldırılar nedeniyle hayatı altüst olan eski general, yıllar sonra Türkiye'ye sığınarak yeni bir yaşam kurdu.

"OKULU BİTİRDİKTEN SONRA GENERAL OLDUM"

Kerkük'te doğduğunu ve Saddam Hüseyin'in kardeşi Vatban İbrahim el-Hassan ile çalıştığını anlatan Weli, askerlik yıllarında İran, Kuveyt ve ABD ile yaşanan savaşlara tanıklık ettiğini söyledi.

Eski general, geçmişini şu sözlerle anlattı: "Ben Kerküklüyüm. Ben Irak'tan 2013'te Türkiye'ye giriş yaptım. Burada bir ay kaldım. Ardından beni Sivas'a gönderdiler. Sivas'ta 2 buçuk sene kaldım. 2017'de ben tekrar İstanbul'a döndüm ve evlilik yaptım. Evlilikten sonra da vatandaş olduk hamd olsun. İsmim Khudhur iken Fatih oldu. Ben Irak'ta ilk önce Saddam'ın kardeşi Vatban İbrahim el-Hassan ile çalışıyordum. Sonrasında askerlik zamanı geldi. Ben okulu bitirdikten sonra general oldum. General olduktan sonra İran, Kuveyt ve Amerika ile savaşlar oldu. Ama İran savaşında hakikaten bize zulüm oldu. Irak ve İran sınırında bulunan bir göle, İran, ‘Burası bizimdir' dedi. Saddam ise, ‘Hayır bizimdir' diyerek karşılık verdi. Sonra onlar bizi bombaladılar. Bizim okul yerlerini bombaladılar. Bizim çok insanımız öldü. Sonrasında ise Saddam bunlarla 8 senelik bir savaşa girdi. Sekiz seneden sonra savaşı biz kazandık."

SADDAM HÜSEYİN'İN YAKALANMASINA İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Saddam Hüseyin'in yakalanmasına ilişkin de konuşan Weli, devrik liderin saklandığı yerin bir akrabası tarafından Amerikan askerlerine bildirildiğini öne sürdü. Saddam'ın yakalanma sürecine ilişkin kendi anlatımını paylaşan Weli, şu ifadeleri kullandı: "Savaştan sonra Saddam saklandı. Amerikan Başkanı Bush ekranlara çıkarak ‘Kim Saddam'ın adresini bize verirse, 25 milyon dolar ve Amerikan vatandaşlığı vereceğim' dedi. Amcasının oğlu ihanet ederek Saddam'ın yerini söyledi. Saddam Hüseyin'e seslendiler. O da karşılık verdi. ‘Ben Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin' dedi. Ona ‘Dışarı çık' dediler. Saddam, ‘Ben buradan çıkmam. Siz beni çıkartmazsanız ben dışarıya çıkmam ve intihar da etmem çünkü ben İslam üzereyim' dedi. O hain bir daha ihanet etti. Çukuru göstererek, ‘Burada havalandırma yeri var' dedi. Sonra o havalandırma yerinden gaz attılar. Saddam boğulmuştu. O şekilde dışarıya çıkardılar. Bu adam yakalandı."

Weli'nin Saddam'ın yakalanmasına ilişkin aktardığı bu ayrıntılar, kendi iddialarına dayanıyor.

EVİ BOMBALANDI, EŞİNİ VE 4 KORUMASINI KAYBETTİ

Saddam yönetiminin devrilmesinin ardından Irak'ta hedef haline geldiğini belirten Weli, evinin bombalandığını ve saldırıda eşinin yanı sıra 4 korumasının da hayatını kaybettiğini söyledi. Gittiği yerlerde takip edildiğini ve saldırılara uğradığını anlatan eski general, çevresindeki sivillerin de bu saldırılarda yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Weli, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Benim evime geldiler. Bana, ‘Bizimle misin? Cezaevine mi gideceksin?' diye sordular. Ben onlara, ‘Sizinle olacağım' dedim. Ben cezaevine gitmeyi tercih etmedim. Irak'ta evimi vurdular. Orada karım şehit oldu. 36 korumam vardı. Onlardan 4 tanesi şehit oldu. Komşu çocukları şehit oldu. Ben nereye gitsem orada bombalar patlıyordu. Ufak çocuklar ölüyor. Ondan dolayı ben 2013 yılı 11'inci ayın 5'inde Irak'ı terk ettim. Sonrasında ise nereye gitsem patlamalar oluyor. İnsanlar ölüyor. Terör grupları bana, ‘Sen Saddam ile çalışıyordun' diyerek saldırılar düzenliyorlardı. Ben DEAŞ'lı gruplar tarafından kaçırıldım ve işkence gördüm. Ben ölümden korkmadım. Bana ağır gelen, nereye gitsem bana saldırılar düzenleniyordu ve insanlar ölüyordu."

Terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılarak işkenceye maruz kaldığını belirten Weli, bu süreçte parmaklarının da kesildiğini söyledi.

TÜRKİYE'YE SIĞINDI, HAYATINA SIFIRDAN BAŞLADI

Irak'ta yaşadığı saldırıların ardından 5 Kasım 2013'te ülkesini terk eden Weli, Türkiye'ye geldi. İlk olarak İstanbul'a ulaşan eski general, daha sonra Sivas'a yerleştirildi.

Beş dil bildiğini belirten Weli, Sivas'ta yaşadığı dönemde tercümanlık yaparak geçimini sağladı. Bir perdeci yanında da çalışan Weli, 2017 yılında yeniden İstanbul'a döndü.

Türkiye'de evlenerek yeni bir hayat kurduğunu ve Türk vatandaşlığına geçtiğini söyleyen eski general, ismini de Fatih olarak değiştirdiğini anlattı.

BİR ZAMANLAR EMRİNDE BİN ASKER VARDI, ŞİMDİ OTOMOBİL YIKIYOR

Irak'ta general ve pilot olarak görev yapan Weli, bugün İstanbul'da bir oto yıkamacıda çalışıyor. Otomobil yıkamanın yanı sıra pasta ve cila işlemleri de yapan eski general, geçmişte sahip olduğu makam ve imkanları geride bıraktığını söyledi.

Emrinde bin asker ve 36 koruma bulunduğunu hatırlatan Weli, şimdiki işinden şikayetçi olmadığını belirterek hayatına şükrederek devam ettiğini dile getirdi.

"ŞU AN BU İŞİ YAPMAK BANA HİÇ AĞIR GELMİYOR"

Türkiye'de gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti anlatan Weli, Türk halkına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Ben Türk milletine çok teşekkür ediyorum. Beni hiç yabancı görmediler. 2 buçuk yıl kadar Sivas'ta kaldım. Orada bir muhtar vardı. O da benimle güzel ilgilendi. Emniyet mensupları benimle çok güzel ilgilendi. Hakikaten herkes benim için kapı açtı. Ben tercümanlık yaptım. O usta perdeciydi. Ben o zaman bilgisayar alarak arkadaş oldum onunla. Tercümanlık yaparak para kazandım. Burada ben oto yıkama ustası oldum. Aynı zamanda pasta cila yapıyorum. Ben ilk defa Kerkük'ten Atatürk Havalimanı'na indim. İstanbul'dan kimseyi de tanımıyordum. Burada takriben 6 ay kadar kaldım. Sonrasında beni Sivas'a gönderdiler. 2 seneye yakın Sivas'ta bir perdeci yanında çalıştım. 2017 yılında bir evlilik yaparak İstanbul'a geldim. Oto yıkama ve pasta cila işinden kazandım şükür. Yüz bin kere hamd olsun. Ben eskiden generaldim, pilottum. Şu an bu işi yapmak bana hiç ağır gelmiyor. Bizim yazgımızı Allah bilir. Ben memnunum Allah'ımdan. Her zaman da şükür ederim. Bin asker benim dilime bakardı, 36 korumam vardı. Hamd olsun ki ben nefes alıyorum. Ben Türk milletine çok teşekkür ederim. Herkes benim için kapılarını açtı. Sadece benim için değil, herkes için kapılarını açtı."

Savaş, kayıplar ve göçle değişen hayatını İstanbul'da sürdüren Weli, bir zamanlar general olarak görev yaptığı günlerin ardından bugün emeğiyle geçimini sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı