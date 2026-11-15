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Emin Günenç'ten dizi sektöründeki krize yorum: Oyuncular gerekeni yapsın

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Emin Günenç'ten dizi sektöründeki krize yorum: Oyuncular gerekeni yapsın
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Dizi sektöründe reklam gelirlerinin düşmesiyle yaşanan krize ilişkin konuşan Emin Günenç, son 30 yılda ilk kez böyle bir durumla karşılaşıldığını belirterek oyunculara fedakârlık çağrısında bulundu. Kerem Bürsin'e de destek veren Günenç, "Oyuncular gerekeni yapsın, teknik ekibe dokunulmasın" dedi.

  • Emin Günenç, reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle dizi sektöründe yaşanan krizin aşılması için herkesin fedakârlık yapması gerektiğini söyledi.
  • Günenç, oyuncuların ücret indirimi gibi fedakârlıklar yapmasını, teknik ekibe ise dokunulmamasını savundu.
  • Televizyon kanallarının reklam gelirlerindeki düşüş yapım şirketlerini maliyet azaltmaya yöneltti; bazı yapımcılar oyunculardan ücret indirimi talep ediyor ve bölüm sürelerinin kısaltılması tartışılıyor.

Kanal D'de yayınlanan Haysiyet dizisinde Ender karakterini canlandıran Emin Günenç, reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle dizi sektöründe yaşanan krize ilişkin konuştu. Günenç, krizin aşılması için herkesin fedakârlık yapması gerektiğini söyledi.

"HERKESİN TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMASI LAZIM"

Katıldığı bir davette, yapımcıların oyunculardan ücret indirimi istemesiyle ilgili görüşü sorulan oyuncu, Hürriyet'e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bence ilk dalga böyle atlatılacak gibi. Herkesin taşın altına elini koyması lazım. Ama bu kriz temelli olarak nasıl atlatılacak onunla alakalı hiçbir fikrim yok çünkü herhalde bir 30 senede ilk defa böyle bir şey olmuş. Umarım çok çabuk çözülür.”

"OYUNCULAR GEREKENİ YAPSIN, TEKNİK EKİBE DOKUNULMASIN"

Günenç, set çalışanlarının haklarını savunan ve oyunculara fedakârlık çağrısı yapan Kerem Bürsin'e de destek verdi. Bürsin ile bir gün önce Bebek'teki sabah yürüyüşünde karşılaştıklarını ve bu konuları konuştuklarını anlatan oyuncu, “Bence de oyuncular elinden geleni yapsın. Teknik ekip zaten çok zor şartlar altında çalışıyor. Onlar bu işlerin gözükmeyen kahramanları. O yüzden oyuncular gerekeni yapsın, teknik ekibe dokunulmasın” dedi.

GÖKHAN ALKAN DA SEKTÖRDEKİ KRİZE DİKKAT ÇEKTİ

Aynı davette bulunan oyuncu Gökhan Alkan da krizin gerçek olduğunu kabul etmek gerektiğini belirterek “Sadece bizim sektörde değil, her yerde kriz var” ifadesini kullandı. Alkan, kendisine gelen senaryoları okuduğunu ve içine sinen bir projeyle ekrana döneceğini söyledi.

REKLAM GELİRLERİNDEKİ DÜŞÜŞ YAPIMCILARI ZORLUYOR

Televizyon kanallarının reklam gelirlerindeki düşüş, yapım şirketlerini maliyetleri azaltmaya yöneltti. Bazı yapımcıların oyunculardan ücret indirimi talep ettiği, bölüm sürelerinin kısaltılmasının da tartışıldığı belirtiliyor.

Alp Deniz Karadere
Alp Deniz Karadere
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhalksinhaklisin:

30 yıldır hiç mi dikkat etmediniz peki ? zengin aile fakir aile aldatma hikayeleri yengesiyle ilişkiler pislik içinde kurgular hep bel altı diziler . ekmek teknesi gibi filmlere ne oldu ?? sonra 4 5 bölüm sonra ağlarsınız .

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

alışmışlar balyaları indirmeye,şimdi ağlaşıyorlar.

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