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Latin Grammy’ye kaslı korseyle geldi: Şarkıcı Sofia Monroy’un kyafeti gündem oldu!

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Latin Grammy’ye kaslı korseyle geldi: Şarkıcı Sofia Monroy’un kyafeti gündem oldu!
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2026 Latin Grammy Ödülleri'nde En İyi Yeni Sanatçı kategorisinde aday gösterilen Meksikalı şarkıcı Sofia Monroy, kaslı insan vücudunu andıran korsesiyle dikkat çekti. Kırmızı halıda şaşkınlık yaratan sıra dışı kıyafetin, sanatçının WO[E]MAN adlı albümünün kapak tasarımına gönderme olduğu ortaya çıktı.

  • Şarkıcı ve söz yazarı Sofia Monroy, Latin Grammy Ödülleri kırmızı halıya insan vücudundaki göğüs ve karın kaslarını taklit eden ten rengi bir korseyle çıktı.
  • Monroy, 2026 Latin Grammy Ödülleri'nde En İyi Yeni Sanatçı kategorisinde aday gösterildi ve 2025 yılında Morena adlı ilk albümünü yayımladı.
  • Kırmızı halıda giydiği erkek gövdesi görünümlü korse, Monroy'un ikinci albümü WO[E]MAN'in kapak tasarımına gönderme niteliği taşıyor.

Latin müziğinin en prestijli organizasyonlarından Latin Grammy Ödülleri'nde kırmızı halıya çıkan şarkıcı ve söz yazarı Sofia Monroy, sıra dışı kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. İnsan vücudundaki kasları gerçekçi biçimde taklit eden korsesiyle objektiflere poz veren Monroy, gecenin en ilginç görünümlerinden birine imza attı.

KASLI KORSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Latin Grammy Ödülleri'nin kırmızı halısında boy gösteren Sofia Monroy, alışılmışın dışında bir tasarım tercih etti. Gri tonlarındaki uzun kollu üstü ve dökümlü eteğiyle poz veren Monroy'un kıyafetinde en dikkat çekici ayrıntı, göğüs ve karın kaslarını taklit eden korse oldu.

Ten rengindeki korse, ilk bakışta gerçek bir insan vücudu izlenimi oluşturdu. Kasların yanı sıra göğüs bölgesindeki anatomik ayrıntıların da tasarıma yansıtılması, kıyafeti daha çarpıcı hâle getirdi.

İLK BAKIŞTA GERÇEK SANILDI

Monroy'un kıyafetindeki gerçekçi kas görünümü, kırmızı halı fotoğraflarının en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu. Gri kumaşlarla birleştirilen korse, klasik bir gece elbisesinden çok, insan anatomisini merkeze alan sanatsal bir tasarım görünümü taşıdı.

KIRMIZI HALIDA SIRA DIŞI TERCİH

Ünlü isimlerin iddialı tasarımlarla boy gösterdiği Latin Grammy kırmızı halısında Monroy, bu kez ışıltılı taşlar veya gösterişli aksesuarlar yerine anatomik ayrıntılarıyla öne çıkan bir kıyafet tercih etti.

Monroy'un kaslı korse tasarımı, gecenin en sıra dışı moda tercihlerinden biri olarak dikkat çekti.

KIYAFETİYLE GÖNDERME YAPTI

1999 yılında Meksika'da dünyaya gelen ve İsveç'te büyüyen Sofia Monroy, şarkıcı ve söz yazarı kimliğiyle tanınıyor. 2026 Latin Grammy Ödülleri'nde En İyi Yeni Sanatçı kategorisinde aday gösterilen Monroy, 2025 yılında Morena adlı ilk albümünü yayımladı. Kırmızı halıda tercih ettiği erkek gövdesi görünümlü korse ise ikinci albümü WO[E]MAN'in kapak tasarımına gönderme niteliği taşıyor.

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