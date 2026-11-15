İstanbul 8. İdare Mahkemesi Beykoz Çubuklu'da 509 konutun tahliyesini durdurdu

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Beykoz Çubuklu'daki kentsel dönüşüme ilişkin tahliye işlemlerinin yürütmesinin durdurulduğunu belirterek, "Kimsenin emeğinin, evinin, geleceğinin rant uğruna elinden alınmasına göz yummayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yüksel, İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin, tahliye işlemlerinin durdurulmasına karar verdiğini duyurdu.

Yüksel, "Bu karar, yuvasını ve geleceğini savunan Çubuklu halkı için önemli bir adım. Dava esastan sonuçlanıncaya kadar hemşehrilerimizin yanında duracak, sürecin her aşamasını takip edeceğiz. Kimsenin emeğinin, evinin, geleceğinin rant uğruna elinden alınmasına göz yummayacağız. Kentsel dönüşüme evet, rantsal dönüşüme hayır" açıklamasını yaptı.

Yüksel, Beykoz Çubuklu'da 509 konutun 20 Kasım 2026'ya kadar boşaltılmasını öngören tahliye işlemleri nedeniyle mahalleye ziyarette bulunmuş, evlerinden ayrılmaları söz konusu olan yurttaşları dinlemişti.

Yüksel, "Kentsel dönüşüm projeleri önemlidir ama burada bu bir kentsel dönüşüm değil, bu bir rantsal dönüşüm. Biz sizin mücadelenizin yanındayız. Hukuk desteği ise hukuk desteği, örgütsel destek ise örgütsel destek. Sürekli sesiniz olacağız. Oldubittiye müsaade etmeyeceğiz. Geliriz, biz de evlerinizin kapısının önünde dururuz. Kim yıkmaya çalışıyorsa onun karşısında dururuz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA