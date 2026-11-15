Bakan Çiftçi’den vatandaşlara kimlik kartı ve sürücü belgeleri için yenileme uyarısı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerektiğine dikkati çekerek, vatandaşlara belgelerinin geçerlilik sürelerini kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında yeni tip kimlik kartları ile sürücü belgelerinde 10 yılın geride kaldığını belirten Çiftçi, "Kimlik kartı ve sürücü belgelerimizin geçerlilik süresini kontrol edelim. Kimlik kartlarımızın 10, sürücü belgelerimizin ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olan geçerlilik süreleri, ilk verilen kart ve belgelerimizde dolmaya başlamıştır. Bu kapsamda 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekmektedir. Süresi sona eren kimlik kartları ve sürücü belgeleri geçersiz hale geleceğinden, kıymetli vatandaşlarımızın resmi işlemlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına yenileme işlemlerini zamanında yapmaları önem arz etmektedir. Yenileme işlemleri; http://randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınması ve ilgili bedellerin anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital kanallar aracılığıyla ödenerek Nüfus Müdürlüklerimize müracaat edilmesiyle gerçekleştirilmektedir. Başvurunun ardından yeni belgeler, belirtilen adreslere teslim edilecektir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kamu hizmetlerinde dijitalleşmenin, hızın ve kalitenin en güzel örneklerini milletimizin hizmetine sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı