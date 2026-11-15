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Felipe Melo ve Abdurrahim Albayrak yeniden bir arada! İşte o anlar

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Felipe Melo ve Abdurrahim Albayrak yeniden bir arada! İşte o anlar Haber Videosunu İzle
Felipe Melo ve Abdurrahim Albayrak yeniden bir arada! İşte o anlar
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Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak ile sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Felipe Melo, "Hayrettin ile Kaos Show" programında bir araya geldi. İkilinin birbirlerine sarıldığı anlar, programın dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

Galatasaray'da uzun yıllar yöneticilik yapan Abdurrahim Albayrak ile sarı-kırmızılı formayla önemli başarılara imza atan Brezilyalı eski futbolcu Felipe Melo, "Hayrettin ile Kaos Show" programında buluştu. Galatasaray geçmişleriyle tanınan iki isim, karşılaştıkları sırada birbirlerine sarılarak samimi görüntüler verdi.

BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Galatasaray taraftarlarının yakından tanıdığı Albayrak ve Melo'nun kucaklaşması, programın öne çıkan anlarından biri oldu. Bir dönem aynı kulüpte görev yapan ikilinin yeniden bir araya gelmesi, sarı-kırmızılı camianın geçmişinden bir görüntüyü de hatırlattı.

Kaynak: Haberler.com
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