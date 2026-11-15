Kemal Sunal'ın Yoksul filmindeki Leyla'sıydı! Şehnaz Dilan'ın son hali ortaya çıktı

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Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Yoksul filminde Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen Şehnaz Dilan, yıllar sonra yeniden görüntülendi. Filmde Leyla karakterine hayat veren 66 yaşındaki oyuncu, son hali ve Yeşilçam'a ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekti.

YEŞİLÇAM'DAN ÖNCE FUTBOLCUYDU

1960 yılında İzmir'de dünyaya gelen Şehnaz Dilan'ın asıl adı Şehnaz Vreskala. Oyunculuk kariyerinden önce sporla ilgilenen Dilan, gençlik yıllarında İzmir Filizspor'da futbol oynadı. Kadın futbolunun öncü kulüplerinden olan takımda kaptanlığa kadar yükseldi.

Takımın fahri başkanlığını ise Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Filiz Akın üstleniyordu.

Futbol oynadığı dönemde fotomodellik de yapan Dilan, 1982 yılında İstanbul'a taşınarak sinema dünyasına adım attı.

KEMAL SUNAL'IN NİŞANLISIYDI

Yeşilçam'da kısa sürede kendisine yer edinen Şehnaz Dilan, dönemin ünlü oyuncularıyla kamera karşısına geçti.

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Yoksul filminde Leyla karakterini canlandıran Dilan, Sunal'ın hayat verdiği karakterin nişanlısı olarak izleyicilerin hafızasında yer etti.

Şener Şen ile birlikte rol aldığı Aşık Oldum filmindeki Kırmızı Kadın karakteriyle de tanınan oyuncu, Kızlar Sınıfı ve Umut Sokağı gibi yapımlarda da yer aldı.

Dilan, sonraki yıllarda oyunculuğu sürdürdü ve 2021 yılında Sir-Ayet: Ölü Doğan filminin kadrosunda bulundu.

66 YAŞINDAKİ OYUNCUNUN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir ekranlardan uzak olan Şehnaz Dilan, kasım ayının başında İstanbul Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Muhabirlerle sohbet eden oyuncuya, Ediz Hun'un “Yeşilçam artık bitti” sözleri soruldu. Bu açıklamaya biraz alındığını belirten Dilan, Yeşilçam'ın son kuşağını temsil ettiklerini vurguladı.

"BİZ DAHA ÖLMEDİK"

Ediz Hun'un sözlerine yanıt veren Şehnaz Dilan, “Biz daha ölmedik” ifadelerini kullandı. Yeşilçam'ın son kuşağının hâlâ hayatta olduğunu hatırlatan oyuncunun açıklaması dikkat çekti.

Bir dönemin sevilen filmlerinde rol alan Dilan'ın 66 yaşındaki son görüntüsü, eski Yeşilçam yapımlarını hatırlayan izleyiciler için nostaljik bir karşılaşma oldu.