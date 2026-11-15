Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru! Yanlış cevap büyük üzüntü yaşattı

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ATV ekranlarında Cem Öğretir'in sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, son bölümünde heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan Canan Topçu, soruları birer birer doğru yanıtlayarak 1 milyon TL değerindeki soruya kadar yükseldi. Ancak yarışmacının verdiği son cevap, büyük hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

500 BİN TL'LİK SORUYU BİLDİ

Yarışmaya başarılı bir başlangıç yapan Canan Topçu, ilk baraj sorularını zorlanmadan geçti. İlerleyen bölümlerde de doğru cevaplar vermeyi sürdüren yarışmacı, 500 bin TL değerindeki soruyla karşılaştı.

Bu soruyu da doğru yanıtlayan Topçu, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.

1 MİLYON TL'LİK SORU KARŞISINA ÇIKTI

Yarışmacının karşısına Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere nasıl hitap edildiğiyle ilgili bir soru çıktı.

“Hangi peygambere, Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde adıyla hitap edilmemiştir?”

Sorunun seçenekleri arasında Hz. Muhammed ve Hz. İsa da yer alıyordu.

JOKER HAKKI KALMAMIŞTI

Soruyu uzun süre düşünen Canan Topçu'nun kullanabileceği joker hakkı kalmamıştı. Buna rağmen yarışmadan çekilmek yerine soruyu cevaplamayı tercih etti.

Topçu, B seçeneğindeki Hz. İsa yanıtını verdi.

DOĞRU CEVABI GÖRÜNCE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Yarışmacının verdiği yanıt yanlış çıktı. 1 milyon TL değerindeki sorunun doğru cevabı A seçeneğindeki Hz. Muhammed'di.

Doğru cevabı öğrenen Canan Topçu büyük üzüntü yaşadı. Böylece yarışmacının 1 milyon TL'lik soruya kadar uzanan başarılı performansı, yanlış cevapla sona erdi.