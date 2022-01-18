ELAZIĞ'DA OKULLARA KAR TATİLİ - Haberler
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ELAZIĞ'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiği açıklandı.

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiği açıklandı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ'da etkili oldu. Kent genelinde başlayan kar yağışıyla Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, yolların açık kalması için çalışma yaptı. Valilik ise kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

ELAZIĞ'DA OKULLARA KAR TATİLİ

ELAZIĞ'DA OKULLARA KAR TATİLİ

ELAZIĞ'DA OKULLARA KAR TATİLİ

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Meteoroloji, Elazığ, kar, Güncel, Haber

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