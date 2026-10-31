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Aziz Yıldırım'ın yaptığına bakın! Kritik toplantıda şaşırtan karar

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Aziz Yıldırım'ın yaptığına bakın! Kritik toplantıda şaşırtan karar
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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürerken Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu toplantısındaki tavrı dikkat çekti. Adaylarla yapılan görüşmelerin değerlendirildiği toplantıda hiçbir isim önermeyen ve görüş belirtmeyen Yıldırım'ın, bütün seçenekleri değerlendirdikten sonra kararını vereceği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin başında yeniden Aykut Kocaman'ı görmek istediği de iddialar arasında yer aldı.

  • Fenerbahçe yönetim kurulu, İsmail Kartal'ın ayrılmasının ardından yeni teknik direktörü belirlemek için toplandı ve takımın milli maç arasına kadar Dirk Kuyt'a emanet edilmesini kararlaştırdı.
  • Teknik direktör adaylarıyla görüşmeleri yürüten Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, temasların sonuçlarını yönetim kuruluna sundu.
  • Başkan Aziz Yıldırım toplantıda hiçbir teknik direktör adı telaffuz etmedi ve kendi tercihini açıklamadı; son kararı tüm görüşleri değerlendirdikten sonra vereceği öne sürüldü.

İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de yönetim kurulu, yeni hocayı belirlemek için bir araya geldi. Toplantıda, milli maçlar nedeniyle liglere verilecek araya kadar takımın geçici olarak Dirk Kuyt'a emanet edilmesi kararlaştırıldı. Yönetimin gündemindeki asıl konu ise takımın başına kalıcı olarak getirilecek teknik direktör oldu.

ADAYLAR TEK TEK MASAYA YATIRILDI

Türkiye gazetesinin haberine göre, teknik direktör adaylarıyla görüşmeleri yürüten Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, temaslarının sonuçlarını yönetim kuruluna sundu. İkilinin, hangi adayla anlaşmaya yakın olunduğunu, hangi teknik adamların Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığını ve görüşmelerin hangi aşamada bulunduğunu yöneticilere aktardığı belirtildi. Toplantıya katılan yöneticilerin de adaylar hakkındaki görüşlerini dile getirdiği ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM HERKESİ DİNLEDİ, TEK İSİM SÖYLEMEDİ

Toplantının en dikkat çekici ayrıntısı ise Başkan Aziz Yıldırım'ın izlediği strateji oldu. Habere göre Yıldırım, yöneticilerin görüşlerini dinlemekle yetindi. Herhangi bir teknik direktörün adını telaffuz etmeyen Fenerbahçe Başkanı, kendi tercihini de açıklamadı.

Yıldırım'ın bütün görüşleri değerlendirdikten sonra son kararını vereceği ve seçilecek teknik direktörle anlaşılması için kurmaylarını görevlendireceği öne sürüldü.

AYKUT KOCAMAN SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'deki teknik direktör arayışında dikkat çeken bir diğer isim ise Aykut Kocaman oldu. Haberde, sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Aziz Yıldırım'ın, daha önce Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Kocaman için harekete geçmesinin beklendiği belirtildi. Ancak deneyimli teknik adamla resmi görüşme yapıldığına veya anlaşma sağlandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

SON KARARI AZİZ YILDIRIM VERECEK

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör arayışlarını sürdürürken takım milli araya kadar Dirk Kuyt yönetiminde sahaya çıkacak. Aziz Yıldırım'ın adaylar arasından kimi tercih edeceği ise önümüzdeki süreçte netleşecek.

Fatih Kayalı
Fatih Kayalı
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAli Çelik:

Aykut kocaman gelmeliydi en büyük hatası bu maalesef

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Haber Yorumlarısertipboy61:

mecbur Aykut kocaman diyecek hem ucuz hemde lafını geçirebilecek teknik adam

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Haber Yorumlarıİrfan Esener:

işte o son karar birine bağlı olunca burnunuz boktan kurtulmaz yönetim kurulu tartışarak getirse birini doğru karar verebilir şampiyonluk başka bahara ..

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Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır. Olmaz olsun öyle kulüp

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