Aziz Yıldırım'ın yaptığına bakın! Kritik toplantıda şaşırtan karar

İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de yönetim kurulu, yeni hocayı belirlemek için bir araya geldi. Toplantıda, milli maçlar nedeniyle liglere verilecek araya kadar takımın geçici olarak Dirk Kuyt'a emanet edilmesi kararlaştırıldı. Yönetimin gündemindeki asıl konu ise takımın başına kalıcı olarak getirilecek teknik direktör oldu.

ADAYLAR TEK TEK MASAYA YATIRILDI

Türkiye gazetesinin haberine göre, teknik direktör adaylarıyla görüşmeleri yürüten Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, temaslarının sonuçlarını yönetim kuruluna sundu. İkilinin, hangi adayla anlaşmaya yakın olunduğunu, hangi teknik adamların Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığını ve görüşmelerin hangi aşamada bulunduğunu yöneticilere aktardığı belirtildi. Toplantıya katılan yöneticilerin de adaylar hakkındaki görüşlerini dile getirdiği ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM HERKESİ DİNLEDİ, TEK İSİM SÖYLEMEDİ

Toplantının en dikkat çekici ayrıntısı ise Başkan Aziz Yıldırım'ın izlediği strateji oldu. Habere göre Yıldırım, yöneticilerin görüşlerini dinlemekle yetindi. Herhangi bir teknik direktörün adını telaffuz etmeyen Fenerbahçe Başkanı, kendi tercihini de açıklamadı.

Yıldırım'ın bütün görüşleri değerlendirdikten sonra son kararını vereceği ve seçilecek teknik direktörle anlaşılması için kurmaylarını görevlendireceği öne sürüldü.

AYKUT KOCAMAN SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'deki teknik direktör arayışında dikkat çeken bir diğer isim ise Aykut Kocaman oldu. Haberde, sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Aziz Yıldırım'ın, daha önce Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Kocaman için harekete geçmesinin beklendiği belirtildi. Ancak deneyimli teknik adamla resmi görüşme yapıldığına veya anlaşma sağlandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

SON KARARI AZİZ YILDIRIM VERECEK

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör arayışlarını sürdürürken takım milli araya kadar Dirk Kuyt yönetiminde sahaya çıkacak. Aziz Yıldırım'ın adaylar arasından kimi tercih edeceği ise önümüzdeki süreçte netleşecek.