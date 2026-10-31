6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! Haberler.com hesapladı, işte kriterler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Elektrikte yüksek tüketimli abone sayısı, EPDK’nin yeni kararıyla 2,5 milyondan 6,5 milyona çıkacak. Limiti aşan haneler devlet desteğinden yararlanamayacak ve elektriği piyasa fiyatlarına bağlı olarak ödeyecek. Haberler.com’un hesaplamasına göre son günlerdeki piyasa fiyatları korunursa, bu hanelerin faturası 2 katını aşabilir.

LİMİT ÜÇ YILDA 5 BİNDEN 3 BİNE İNDİ

EPDK’nin dün yapılan Kurul toplantısında 2027 yılında uygulanacak tüketim sınırları belirlendi. Mesken aboneleri için yıllık son kaynak tedarik limiti 2025'te 5 bin kilovatsaat, 2026'da 4 bin kilovatsaat olarak uygulanıyordu. Yeni kararla limit 2027 için 3 bin kilovatsaate düşürüldü.

EPDK, Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında 2018'den bu yana abone gruplarına göre yıllık tüketim limitleri belirliyor. Bu limiti aşan aboneler yüksek tüketimli kabul ediliyor ve devlet destekli ulusal tarife yerine piyasa fiyatlarına bağlı son kaynak tedarik tarifesinden elektrik alıyor.

6,5 MİLYON ABONE ÜST DİLİME GİRECEK

Türkiye’de 44,2 milyon mesken elektrik abonesi bulunuyor. EPDK’nin verilerine göre yeni düzenlemeyle yaklaşık 6,5 milyon abone yüksek tüketimli tüketici grubuna girecek. Bu sayı, tüm mesken abonelerinin yüzde 14,7'sine karşılık geliyor.

Bu yıl limite takılan mesken abonesi sayısı yaklaşık 2,5 milyondu ve evlerin yüzde 6'sı üst dilimde yer alıyordu. Böylece üst dilimdeki abone sayısı bir yılda yaklaşık 2,6 katına çıkacak.

SINIRDAKİ HANE BUGÜN NE KADAR ÖDÜYOR?

Yıllık 3 bin kilovatsaatlik limit, aylık ortalama 250 kilovatsaat tüketime karşılık geliyor. Nisan 2026'dan bu yana değişmeyen ulusal tarifede tek zamanlı mesken abonesi, günlük 8 kilovatsaate kadar olan tüketim için vergiler dahil kilovatsaat başına yaklaşık 3,24 lira ödüyor. Bu sınırı aşan tüketimde birim fiyat yaklaşık 4,86 liraya çıkıyor.

Buna göre 30 günlük dönemde 250 kilovatsaat elektrik kullanan bir hanenin faturası şöyle hesaplanıyor: ilk 240 kilovatsaat için 777 lira, kalan 10 kilovatsaat için 49 lira. Toplam fatura yaklaşık 826 lira oluyor. Bu da yılda yaklaşık 9 bin 900 liralık elektrik faturası anlamına geliyor.

FATURA NE KADAR ARTACAK?

Üst tarifeye geçen abonelere ödeyecekleri bedel sabit değil. Son kaynak tedarik tarifesi, her ay oluşan piyasa takas fiyatı (PTF) ile yenilenebilir enerji destek maliyetine (YEKDEM) bağlı olarak değişiyor. Bu tutar mesken aboneleri için 1,05 katsayısıyla çarpılıyor ve üzerine dağıtım bedeli ile vergiler ekleniyor.

Hesaplamada iki veri kullanıldı. Birincisi, EPİAŞ verilerine göre 26-30 Ekim günlerinde ortalama 3 bin 387 lira olan megavatsaat başına piyasa fiyatı. İkincisi, EPDK’nin ekim ayı için öngördüğü 526 liralık YEKDEM maliyeti. Bu verilerle yüksek tüketimli bir mesken abonesinin vergiler dahil kilovatsaat başına yaklaşık 7,41 lira ödemesi gerekiyor.

Bu fiyatla aynı hanenin 250 kilovatsaatlik aylık faturası yaklaşık 1.853 liraya çıkıyor. Bu hesaplamaya göre fatura yaklaşık 1.027 lira, yani yüzde 124 artarak 2,2 katına çıkıyor. Ancak piyasa fiyatlarının yüksek seyrettiği bir döneme dayanan bu hesaplama, fiyatların düştüğü aylarda daha düşük bir farka işaret edebilir.

GENEL BİR ZAM DEĞİL

EPDK, kararla ulusal elektrik tarifesinde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadığını bildirdi. Düzenleme, yalnızca yıllık tüketim sınırını aşan abonelerin devlet destekli tarifeden çıkarılmasını öngörüyor. Bu nedenle karar, tüm aboneleri kapsayan genel bir elektrik zammı anlamına gelmiyor.

HANGİ ABONE NE ZAMAN ÜST TARİFEYE GEÇECEK?

EPDK’nin belirlediği takvime göre yüksek tüketimli tarife hemen uygulanmayacak. Tüketim limitinin aşıldığı ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününden itibaren, tedarikçisiyle ikili anlaşması bulunmayan abonelere yüksek tüketimli tarife uygulanacak. Limit, 2027 yılında ya da bir önceki takvim yılı olan 2026'da aşılabilir.

Buna göre geçiş takvimi şöyle:

2026 yılı tüketimi ekim ayı faturasıyla ilk kez 3 bin kilovatsaati aşan abonelere 1 Ocak 2027'den itibaren üst dilim tarifesi uygulanacak.

Aralık ayı faturasıyla ilk kez 3 bin kilovatsaati aşan abonelere 1 Mart 2027'den itibaren üst dilim tarifesi uygulanacak.

2026'da limiti aşmayan, ancak 2027'nin haziran ayı faturasıyla 3 bin kilovatsaatin üzerine çıkan abonelere 1 Eylül 2027'den itibaren yeni tarife uygulanacak.

Saatlik okuma yapılabilen sayaçlarda 31 Temmuz 2027 itibarıyla limiti geçen tüketicilere ise 1 Ekim 2027'den itibaren desteksiz tarife uygulanacak.

KİMLER ETKİLENMEYECEK?

Tarımsal faaliyetler abone grubunun yıllık tüketim sınırında değişiklik yapılmadı. Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ile aydınlatma abone grupları için uygulanan yıllık 15 bin kilovatsaatlik limit de korundu.

Mesken abone grubunda yer alan camiler, ibadethaneler, cemevleri ve dernekler düzenlemenin dışında tutuldu. Şehit aileleri ile muharip ve malul gaziler, köy içme suları ve AFAD’a ait geçici barınma merkezleri de limit kapsamına alınmadı. Diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri yaşam destek cihazlarına bağımlı tüketiciler de düzenlemeden etkilenmeyecek.

Kaynak: Haberler.com