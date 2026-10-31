Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Nazilli'de eski erkek arkadaşının başından vurduğu genç kız hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Nazilli'de eski erkek arkadaşının başından vurduğu genç kız hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulan 20 yaşındaki genç kız, tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Eskihisar Mahallesi'nden kaldırılacak.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı tarafından silahla kafasından vurularak ağır yaralanan 20 yaşındaki Kumsal Kayan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kız bugün öğle namazına müteakip toprağa verilecek.

Olay, 28 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir evde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Kumsal Kayan ile uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı V.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.D. yanında getirdiği silahla Kayan'ı başından vurdu. V.D. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası polis ekipleri, kaçan V.D.'yi Eğriboyun Mezarlığı mevkiinde intihar girişiminde bulunmak üzereyken suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Uyuşturucu kullanma ve silahlı yaralama suçlarından kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde ağır yaralı olarak tedavi gören Kayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen iki gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Kayan'ın cenaesinin bugün öğle namazına müteakip Eskihisar Mahallesi'nden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlanacağı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 39 kişi tutuklandı! Başkanın babasına ev hapsi

Belediye başkanının babası da gözaltındaydı! 39 kişi tutuklandı
'Gündüz kızım, gece karımsın' diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı

"Gündüz kızım, gece karımsın" diyerek istismar etti! Anne suç ortağı
Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti

Kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekerlekli sandalyedeki arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı! Adıyamanlı Yusuf ayın öğrencisi seçildi

Herkes binaya koştu, o arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı
Meteoroloji’den yağış uyarısı! Tarih verildi, sağanak tüm yurda yayılacak

Meteoroloji saat verdi: Hafta sonu hava nasıl olacak!
Babaannesinin yatak yaraları ilham verdi! Liseli öğrenciler tarantula zehrinden yara jeli geliştirdi

Tarantula zehrinden yatak yarasına jel! Liseli ikili ABD yolunda
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu

Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası hedefini yineledi

Dört gollü zafer sonrası ateşi yaktı
Yargıtay'dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber

Düğün altınlarıyla araba alanlara kötü haber! Yargıtay'dan karar
Erzincan'da restoranın bahçesine yavru ayı girdi! Çalışanları görünce su kanalından yüzerek kaçtı

Restoran bahçesinde sabah sürprizi! Görünce suya atladı