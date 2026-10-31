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Galatasaray'ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi

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Galatasaray'ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi
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Galatasaray'ın voleybol takımına ait otobüse bir manavdan patates ve soğan yüklendiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Alışılmışın dışındaki görüntüler dikkat çekerken, sebzelerin neden takım otobüsüne yüklendiği merak konusu oldu.

Galatasaray'ın voleybol takımına ait otobüs, bu kez saha dışındaki ilginç bir görüntüyle dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntülerde, bir manavdan alınan patates ve soğanların takım otobüsüne yüklendiği görüldü.

GÖRÜNTÜLER MERAK UYANDIRDI

Takım otobüsünün sebze taşımak için kullanılması şaşkınlık yaratırken, görüntüler kısa sürede dikkat çekti. Patates ve soğanların kim tarafından, hangi amaçla otobüse yüklendiğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

OTOBÜSÜN NEDEN KULLANILDIĞI BİLİNMİYOR

Galatasaray voleybol takımının otobüsüne yüklenen sebzelerin nereye götürüldüğü bilinmezken, ortaya çıkan görüntüler ilginç anlara sahne oldu.

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