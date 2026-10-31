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Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi

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Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi Haber Videosunu İzle
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
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'O Hayat Benim', 'Zalim İstanbul', 'Gülümse Kaderine' ve 'Aynı Yağmur Altında' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Bahar Şahin, katıldığı programda kendisine teklif edilen rollere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle bir senaryonun konusuna tepki gösteren ünlü oyuncu, "Edep ya hu. Ahlak hiç mi yok?" sözleriyle dikkat çekti.

  • Bahar Şahin, 'Zalim İstanbul' dizisindeki Ceren Karaçay karakterinin ardından yapımcıların kendisine benzer kötü karakter rollerini teklif ettiğini söyledi.
  • Şahin, kendisine teklif edilen bir senaryoda ölen ablasının kocasına aşık olan karakterin haklı çıkarılmaya çalışılmasına 'Edep ya hu' diyerek tepki gösterdi.
  • Şahin, oyunculuk performansının tek başına yeterli olmadığını, senaryo ve yönetmenliğin de karakterin iyi işlenmesinde belirleyici olduğunu belirtti.

Oyuncu Bahar Şahin, Sarp Bozkurt'la Acı Sohbet programının yeni bölümüne konuk oldu. Kariyerine ve kendisine gelen oyunculuk tekliflerine ilişkin konuşan Şahin, özellikle kötü karakterlerin senaryolarda yeterince iyi işlenmediğini söyledi.

'Zalim İstanbul' dizisinde canlandırdığı Ceren Karaçay karakterinin ardından yapımcıların kendisine benzer roller teklif ettiğini anlatan Şahin, bazı senaryolardaki karakterlerin davranışlarını anlamlandırmakta zorlandığını dile getirdi.

"EDEP YA HU! AHLAK HİÇ Mİ YOK?"

Kendisine teklif edilen bir rolün hikayesini anlatan Bahar Şahin, senaryodaki olay örgüsüne tepki gösterdi.

Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı kötü karakterler güzel işlenmiyor. Yani sen ne kadar kendini yırtarsan yırt olmuyor. Ama ben şöyle sorunlar yaşıyorum. Sürekli Ceren Karaçay'dan sonra yapımcılar benim karşımda şöyle bir şey söylüyor. Projeyi okudun değil mi? Evet okudum. Çok güzel. Biz burada kötüyü haklı çıkartacak iyi bir oyuncu arıyoruz. Harika. Peki ne yazdınız? Ölen ablasının kocasına aşık olacak sonra. Nasıl haklı çıkacak bu? Peki bu nasıl haklı çıkabilir? Edep ya hu. Ahlak hiç mi yok? Kocası da ölüyor."

"SEN NE KADAR İYİ OLURSAN OL GÜZEL İŞLENMİYOR"

Oyunculuk performansının tek başına başarılı bir karakter yaratmak için yeterli olmadığını belirten Şahin, senaryo ve yönetmenliğin önemine dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, "Bazen bazı senaryolar o kadar iyi olmayabiliyor. Yani senarist iyi yazamayabiliyor ya da yönetmen dünyayı kuramayabiliyor. O zaman sen ne kadar iyi olursan ol güzel işlenmiyor" dedi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıHüseyin Bay:

Edep olsa çatallar gözümüze girmezdi sen çok farklı değilsin

Yorum Beğen18
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Haber Yorumlarıtugba b.:

edep yahu ahlak diyen kızın tezatını anlatmaya gerek yok görüyorsunuz

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıYalçin Kulekci:

Haberi okurken yoruldum.tuhaf bir anlatma şekli..

Yorum Beğen11
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Haber Yorumları128547Ab&:

Tam bir Eko ile sarı kafası

yanıt1
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Haber YorumlarıSerkan Polat:

edel yahu diyor ama memenin yarisi disarda

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Haber YorumlarıHasan DUR:

sonra bu filmler yurt dışında gösteriliyor. Türk dizisi diye milleti ekranlara kilitliyor, ahlaksızlığı oraya da nakşediyorlar Türk kimliği üzerinden, sonra övünüyoruz.

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