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Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isme 2 talip birden

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Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isme 2 talip birden Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isme 2 talip birden
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Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Romelu Lukaku'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. MLS ekiplerinden New York City ve Atlanta United'ın Belçikalı golcüyü kadrosuna katmak istediği, iki kulübün de ocak ayında sarı-lacivertlilerin kapısını çalabileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin sezon başında Napoli'den transfer ettiği Romelu Lukaku, sahadaki performansıyla beklentileri karşılayamadı. Sarı-lacivertli formayla istediği başlangıcı yapamayan 33 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

ABD'DEN İKİ KULÜP DEVREYE GİRDİ

Belçikalı yıldız için ABD Major League Soccer (MLS) ekiplerinden New York City ve Atlanta United'ın harekete geçebileceği öne sürüldü. İki kulübün de Lukaku'nun durumunu yakından takip ettiği ve ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde Fenerbahçe yönetimiyle temas kurabileceği belirtildi. Ancak yıldız futbolcu için sarı-lacivertli kulübe ulaşmış resmi bir teklif bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmadı.

13 MAÇTA SADECE 1 GOL

Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer edilen Romelu Lukaku, şu ana kadar sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 13 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda toplam 420 dakika süre alan tecrübeli santrfor, yalnızca 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi. Lukaku'nun sınırlı süre alması ve gol yollarındaki düşük performansı, takımdaki geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR

Belçikalı golcünün Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Lukaku'nun ocak ayında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ

New York City ve Atlanta United'ın ilgisinin resmi teklife dönüşüp dönüşmeyeceği önümüzdeki süreçte belli olacak. Fenerbahçe yönetiminin olası tekliflere nasıl yaklaşacağı ve Lukaku'nun kariyerine hangi takımda devam edeceği merakla bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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