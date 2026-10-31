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Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler

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Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler Haber Videosunu İzle
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler
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“Yeraltı” dizisinin setinde başlayan aşklarıyla dikkat çeken Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş, İstanbul Yeniköy'de birlikte görüntülendi. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın eski sevgilisi olan Özkan, Deniz Can Aktaş ile ilişkisine yönelik soruları yalanlamadı. İkili, daha sonra aynı araca binerek gözlerden uzaklaştı.

  • "Yeraltı" dizisinde birlikte rol alan Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş, İstanbul'un Yeniköy semtinde gece saatlerinde birlikte görüntülendi.
  • İkili, muhabirlerin ilişkilerine yönelik sorularına olumsuz yanıt vermedi ve araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı.
  • Devrim Özkan daha önce Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile ilişki yaşamıştı.

“Yeraltı” dizisinde birlikte rol alan Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş, İstanbul'un Yeniköy semtinde objektiflere takıldı. Dizinin setinde yakınlaştıkları ve aralarında aşk başladığı belirtilen iki oyuncunun gece saatlerinde birlikte görüntülenmesi dikkat çekti.

AŞK SORULARINI YALANLAMADILAR

Birlikte görüntülenen Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş, muhabirlerin ilişkilerine yönelik sorularıyla karşılaştı. Aşk iddialarına olumsuz yanıt vermeyen ikili, daha sonra araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı. İki oyuncunun ilişkilerine ilişkin açık bir açıklama yapmaması ise dikkat çekti.

LUCAS TORREIRA İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Devrim Özkan, daha önce Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile yaşadığı ilişkiyle magazin basınında sık sık yer almıştı. Bir dönem birliktelikleriyle dikkat çeken Özkan ve Torreira'nın ilişkisi sona ermişti. Ünlü oyuncunun bu kez Deniz Can Aktaş ile birlikte görüntülenmesi, özel hayatını yeniden magazin haberlerinin odağına taşıdı.

YENİ AŞKIN ADRESİ YERALTI SETİ

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın yakınlaşmasının “Yeraltı” dizisinin setinde başladığı belirtiliyor. İkilinin Yeniköy'de birlikte görüntülenmesi aşk iddialarını güçlendirirken, oyunculardan ilişkilerini doğrulayan açık bir açıklama henüz gelmedi.

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