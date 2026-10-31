Çifte cinayette dikkat çeken detaylar! Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü

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Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan çifte cinayette dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

KIZININ BİRLİKTE YAŞADIĞI ERKEĞİN EVİNE GİTTİ

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Bahçeleriçi Mahallesi Mamak Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre B.K., 19 yaşındaki kızı E.K.'nin birlikte yaşadığı 53 yaşındaki erkek arkadaşı E.O.'nun evine gitti. Burada baba B.K. ile E.O. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KIZINI VE ERKEK ARKADAŞINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından B.K., yanında bulunan silahla kızı E.K. ve kızının erkek arkadaşı E.O.'ya ateş açtı.

Silahlı saldırı sonucunda 19 yaşındaki genç kadın ile 53 yaşındaki erkek hayatını kaybetti. Olayın ardından baba B.K. kaçtı.

GENÇ KIZIN HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Cinayetin ardından ortaya çıkan ayrıntılar dikkat çekti. Hayatını kaybeden 19 yaşındaki E.K.'nin hamile olduğu öğrenildi.

Genç kadın ile birlikte yaşadığı 53 yaşındaki E.O. arasında 34 yaş fark bulunduğu ve ikilinin aynı iş yerinde çalıştıkları belirtildi.

POLİS KAÇAN BABAYI ARIYOR

Olayın ardından kaçan B.K.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Cinayetlerin nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

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