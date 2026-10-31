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Çifte cinayette dikkat çeken detaylar! Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü

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Çifte cinayette dikkat çeken detaylar! Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir baba, 19 yaşındaki hamile kızını ve kızının birlikte yaşadığı 53 yaşındaki erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Aralarında 34 yaş fark bulunan çiftin aynı iş yerinde çalıştığı öğrenilirken, cinayetlerin ardından kaçan babanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

  • Ankara'nın Mamak ilçesinde baba B.K., 19 yaşındaki kızı E.K. ve kızının 53 yaşındaki erkek arkadaşı E.O.'yu silahla öldürdü.
  • Öldürülen E.K.'nin hamile olduğu ve E.O. ile arasında 34 yaş fark bulunduğu öğrenildi.
  • Olayın ardından kaçan baba B.K.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan çifte cinayette dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

KIZININ BİRLİKTE YAŞADIĞI ERKEĞİN EVİNE GİTTİ

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Bahçeleriçi Mahallesi Mamak Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre B.K., 19 yaşındaki kızı E.K.'nin birlikte yaşadığı 53 yaşındaki erkek arkadaşı E.O.'nun evine gitti. Burada baba B.K. ile E.O. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KIZINI VE ERKEK ARKADAŞINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından B.K., yanında bulunan silahla kızı E.K. ve kızının erkek arkadaşı E.O.'ya ateş açtı.

Silahlı saldırı sonucunda 19 yaşındaki genç kadın ile 53 yaşındaki erkek hayatını kaybetti. Olayın ardından baba B.K. kaçtı.

GENÇ KIZIN HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Cinayetin ardından ortaya çıkan ayrıntılar dikkat çekti. Hayatını kaybeden 19 yaşındaki E.K.'nin hamile olduğu öğrenildi.

Genç kadın ile birlikte yaşadığı 53 yaşındaki E.O. arasında 34 yaş fark bulunduğu ve ikilinin aynı iş yerinde çalıştıkları belirtildi.

POLİS KAÇAN BABAYI ARIYOR

Olayın ardından kaçan B.K.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Cinayetlerin nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

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Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAlkan karaoglu:

bu adama ceza verilmemesi gerekiyor

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Haber Yorumlarıberkcan çınar:

ailenden birisi Yapınca onuda öldür tamam mı Alkan öldürde rahatlarsın

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Haber YorumlarıMetin Akarsu:

Aramayın bırakın 1-2 güne kendi gelir teslim olur, adam kendi yavrusuna kıymış nereye kadar kaçabilir ki gelecektir bırakın bir iki gün kendi ile başbaşa kalsın.

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Haber Yorumlarımehmet baş:

Bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı diyor haberde. Tartışmanın nedeni ortada, Allah hiç bir babayı bu duruma düşürmesin.

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Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Kız dedesi yaşındaki adamda ne bulmuş ki! Bu arada bu habere bu kadar kötü başlık atılır!

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Haber Yorumlarıberkcan çınar:

ben hala babayı destekleyen yorumlar görünce bu milletten bişey beklemiyorum artık . İslamın neresinde kötü bişey yapanı kendiniz öldürün diyor bide kendinize müslümanım diyorsunuz yazıklar olsun başka bişey demiyorum

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