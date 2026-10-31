Meteoroloji’den yağış uyarısı! Tarih verildi, sağanak tüm yurda yayılacak

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Ekim ayının son gününde Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili oluyor. Batı ve kıyı kesimlerde görülen sağanakların önümüzdeki hafta etki alanını genişletmesi, 4 Kasım Çarşamba günü ise yurdun büyük bölümünde yaygın yağışa dönüşmesi bekleniyor.

YURDUN BİRÇOK KESİMİNDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) sabah saatlerinde güncellediği değerlendirmeye göre Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz’in batısı, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Muş, Bingöl, Çanakkale ve Bilecik çevrelerinin de yağışlı geçmesi bekleniyor.

MGM’nin tahmin haritalarına göre öğle saatlerinde Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı iç kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli yağış geçişleri öngörülüyor.

SİS VE PUSA DİKKAT

Marmara ile yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Sürücülerin özellikle erken saatlerde görüş mesafesinin düşebileceğine karşı dikkatli olması gerekiyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde ise kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

ORDU VE GİRESUN İÇİN SARI KOD VERİLMİŞTİ

MGM, Ordu ve Giresun çevrelerinde cuma akşamı ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak beklendiği gerekçesiyle sarı kodlu uyarı yayımlamıştı. Kurum; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulunmuştu. MGM’nin bu sabah güncellenen raporunda ise yürürlükte olan bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

AKOM İSTANBUL İÇİN GÜN GÜN AÇIKLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kentin Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemlerin etkisi altında olduğunu bildirdi. AKOM’un haftalık raporuna göre İstanbul’da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, 13 ila 16 derece aralığında seyredecek. Serin ve aralıklarla yağışlı havanın gelecek haftanın ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

AKOM’un tahminine göre İstanbul’da günler şöyle geçecek:

31 Ekim Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık 13-16 derece, yerel yağmur geçişleri görülebilir.

1 Kasım Pazar: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık 14-16 derece, gece saatlerinde yağmur bekleniyor.

2 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu. Sıcaklık 14-16 derece, metrekareye 2-5 kilogram yağış bekleniyor.

3 Kasım Salı: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu. Sıcaklık 13-16 derece, metrekareye 2-5 kilogram yağış bekleniyor.

4 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu. Sıcaklık 13-16 derece, metrekareye 2-5 kilogram yağış bekleniyor.

MGM ise İstanbul’da bugün en düşük sıcaklığın 12, en yüksek sıcaklığın 17 derece olacağını öngörüyor.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENMİYOR

MGM’nin denizler için yaptığı tahmine göre fırtına beklenmiyor. Marmara’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esmesi tahmin ediliyor. Dalga yüksekliğinin akşamdan sonra yer yer 2 metreye ulaşması bekleniyor.

Karadeniz ve Ege’de dalga boyunun yer yer 2,5 metreyi bulacağı, Akdeniz’de ise yağış anında görüş mesafesinin orta seviyeye düşebileceği bildirildi.

HAFTA ORTASINDA YAĞIŞLAR YURT GENELİNE YAYILIYOR

MGM’nin 5 günlük tahminine göre 31 Ekim-2 Kasım arasında yağışlar ağırlıklı olarak Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Akdeniz’in batı kesimlerinde etkili olacak. 3 Kasım Salı gününden itibaren yağışlı havanın etki alanı genişleyecek ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da da yağış ihtimali artacak.

4 Kasım Çarşamba günü ise Marmara, Ege ve Karadeniz’in büyük bölümünde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde de yağış geçişleri öngörülüyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik ve Çanakkale çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul 12/17, Bursa 11/18, Kırklareli 9/16 derece; parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale 11/17 derece; gece saatlerinde sağanak bekleniyor.

Ege: Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir 14/21 ve Denizli 13/20 derece; öğleden sonra hafif sağanak bekleniyor. Muğla 10/18 derece; öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Afyonkarahisar 8/16 derece; öğleden sonra sağanak bekleniyor.

Akdeniz: Osmaniye dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Adana 15/23, Antalya 16/22, Burdur 8/18 derece; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hatay 12/21 derece; kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

İç Anadolu: Bölgenin kuzeyinde sağanak bekleniyor. Ankara 9/16 ve Eskişehir 9/16 derece; aralıklı sağanak bekleniyor. Konya 8/17 ve Nevşehir 6/15 derece; parçalı ve çok bulutlu.

Batı Karadeniz: Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bolu 8/14, Düzce 13/16, Kastamonu 7/14, Zonguldak 14/16 derece.

Orta ve Doğu Karadeniz : Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Amasya 10/19, Samsun 16/18, Trabzon 15/18, Rize 15/20 derece.

Doğu Anadolu: Bölgenin batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinde sağanak bekleniyor. Malatya 8/16 derece; öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Van 4/13 derece; kuzey çevrelerinde sağanak bekleniyor. Erzurum 1/12 ve Kars 2/13 derece; parçalı ve çok bulutlu.

Güneydoğu Anadolu: Bölgenin batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Şanlıurfa 12/19 derece; sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak bekleniyor. Diyarbakır 11/17, Mardin 11/18, Siirt 10/19 derece; parçalı ve çok bulutlu.

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Kaynak: Haberler.com