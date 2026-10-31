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Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı

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Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
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İspanya'nın kuzeyindeki Picos de Europa Dağları'nda kaybolan koyununu arayan bir çobanın, sarp kayalıklar arasındaki gizli bir mağarada 150 torba altın bulduğu öne sürüldü.

  • İspanya'nın Asturias bölgesindeki bir dağ köyünde çoban Mateo Gomez, sürüsünden ayrılan koyununu ararken mağarada çürümüş bir tahta kapağın altında mühürlü kumaş torbalar buldu.
  • Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 200 metre yükseklikteki mağaradan numaralandırılarak çıkarılan 150 bez torbada altın külçeleri ve 17. ile 18. yüzyıllara ait binlerce altın sikke yer aldığı iddia edildi.
  • Keşfin ardından bölgeye araştırmacılar, tarih meraklıları ve dağ rehberleri gitti.

İspanya'nın Asturias bölgesindeki bir dağ köyünde hayvancılıkla uğraşan 52 yaşındaki Mateo Gomez'in, sürüsünden ayrılan koyununu ararken beklenmedik bir keşif yaptığı ileri sürüldü.

Anlatıya göre sis çökmeye başladığı sırada kaybolan hayvanının sesini takip eden Gomez, dik kayalıkları aşarak dağın yamacındaki dar bir yarığa ulaştı. Dışarıdan fark edilmesi oldukça güç olan mağaraya giren çoban, koyununu burada buldu.

AYAĞI ÇÜRÜMÜŞ TAHTA KAPAĞA TAKILDI

Koyununu mağaradan çıkarmaya çalışan Gomez'in, arka bölümdeki çöküntüde eski brandaların altından sarkan kumaş parçalarını fark ettiği belirtildi.

Çobanın hayvanını kurtarmaya çalışırken ayağının çürümüş bir tahta kapağa takıldığı, kapağın kırılmasıyla altında üst üste dizilmiş mühürlü kumaş torbaların ortaya çıktığı anlatıldı.

Gomez'e atfedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sadece koyunumu alıp köye dönmek istiyordum. Hayvan mağaranın en dip köşesinde sıkışmıştı. Onu çekmeye çalışırken ayağım çürümüş bir tahta kapağa takıldı ve kapak kırıldı. Altında üst üste dizilmiş, mühürlü kalın kumaş torbalar duruyordu. Biri yırtılmıştı ve feneri tuttuğumda etrafa saçılan altın sikkelerin parıltısını gördüm."

MAĞARADAN 150 TORBA ALTIN ÇIKTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Keşfin ardından bölgeye araştırmacıların, tarih meraklılarının ve dağ rehberlerinin gittiği ileri sürüldü. Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 200 metre yükseklikteki mağarada günlerce çalışma yürütüldüğü, burada bulunan 150 bez torbanın tek tek numaralandırılarak çıkarıldığı iddia edildi. Torbalarda farklı büyüklüklerde altın külçeleri ile 17. ve 18. yüzyıllara ait binlerce tarihi altın sikkenin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
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