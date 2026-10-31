Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede

Görüşmenin gerçekleşmesi halinde Salah'ın milli takımdaki durumunun ve teknik heyetle yaşadığı ileri sürülen sorunların ele alınması bekleniyor.

İddiaya göre Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Abu Rida ile yönetici Mustafa Azzam da taraflar arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi için yürütülen girişimlerde yer alıyor. Federasyon yönetiminin, milli takımın önemli isimlerinden Salah ile teknik direktör Hossam Hassan arasındaki iletişimi güçlendirmek istediği ifade edildi.

Ancak Trabzon'a gönderilmesi planlanan heyetin kimlerden oluşacağı ve ziyaretin ne zaman gerçekleştirileceği henüz netleşmedi. Federasyondan konuyla ilgili resmi bir karar da açıklanmadı.