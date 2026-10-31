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Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı

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Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı Haber Videosunu İzle
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı
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Doğa gezisi sırasında toprağa gömülü bir yoğurt kabı bulan adam, kapağını kaldırınca beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Kabın içinde çok sayıda karınca ile larva ve pupa benzeri yapıların bulunduğu görüldü.

  • Toprağa gömülü beyaz bir plastik yoğurt kabının içinde karıncalar, beyazımsı larva ve pupa benzeri yapılar bulundu.
  • Kabın bir karınca kolonisi tarafından yuva olarak kullanılmış olabileceği değerlendiriliyor.
  • Koloninin ne kadar süredir burada bulunduğu ve kaç karıncadan oluştuğu bilinmiyor.

Doğada gezintiye çıkan bir adam, toprağın içine yerleşmiş beyaz bir plastik kap fark etti. Çevresi toprak ve köklerle kaplanan kabın kapağını açan adam, içeride yoğun bir hareketlilik olduğunu gördü. Görüntülerde kabın içinin çok sayıda küçük canlıyla dolu olduğu dikkat çekti.

KAPAĞI KALDIRINCA KARINCA KOLONİSİ ORTAYA ÇIKTI

Kabın içinde hareket eden karıncaların yanı sıra beyazımsı larva ve pupa benzeri yapılar da görüldü. Bu görüntü, plastik kabın bir karınca kolonisi tarafından yuva olarak kullanılmış olabileceğini düşündürdü.

Karıncaların yumurta, larva ve pupalarını korunaklı alanlarda bir arada tutabildiği biliniyor. Kabın içindeki yapıların da koloninin gelişim evreleriyle ilişkili olabileceği değerlendiriliyor.

BİR YOĞURT KABI KÜÇÜK BİR YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜ

Toprağın altında kalan kabın, karıncalar için korunaklı bir ortam sağlamış olabileceği düşünülüyor. Görüntülerdeki yoğunluk dikkat çekerken, koloninin ne kadar süredir burada bulunduğu ve kaç karıncadan oluştuğu bilinmiyor. Sıradan bir yoğurt kabının içinde ortaya çıkan bu manzara, doğadaki küçük canlıların beklenmedik alanları yaşam alanı olarak kullanabildiğini bir kez daha gösterdi.

İsmail Elal
İsmail Elal
Haberler.com
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