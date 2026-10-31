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Zeytinburnu'nda haraç istenen esnaf, iş yerinin önünde ateş açan şüpheliyi kovalayıp kendi silahıyla yaraladı

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Zeytinburnu'nda haraç istenen esnaf, iş yerinin önünde ateş açan şüpheliyi kovalayıp kendi silahıyla yaraladı Haber Videosunu İzle
Zeytinburnu'nda haraç istenen esnaf, iş yerinin önünde ateş açan şüpheliyi kovalayıp kendi silahıyla yaraladı
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İstanbul Zeytinburnu'nda kendisinden haraç istendiği ve tehdit edildiği belirtilen esnaf İsmail A.'nın iş yerinin önünde silahla ateş açıldı. Esnaf, kaçan şüpheliyi kovalayarak kendi silahıyla yaraladı. Şüpheli ambulansla hastaneye kaldırılırken İsmail A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kovalamaca anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu'nda kendisinden haraç istenen esnaf, iş yerinin önünde silahla ateş eden şüpheliyi kovalayarak kendi silahıyla yaraladı.

HARAÇ İSTENİP TEHDİT EDİLMİŞTİ

Telsiz Mahallesi'nde kendisinden haraç istendiği ve tehdit edildiği belirtilen esnaf İsmail A.'nın iş yerinin önünde silahla ateş açıldı. İsmail A., olayın ardından kovaladığı şüpheliyi kendi silahıyla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan şüpheliyi ambulansla hastaneye kaldırdı. İsmail A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, İsmail A.'nın kovaladığı şüphelinin kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıdenis.petrov79:

iş yeri sahibi adam adam tebrik ederim

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Haber Yorumlarıvedat cici:

tüm işyeri sahibi esnaf şirket sahibi silah ruhsatı hakkı tanınmalı

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Haber YorumlarıTaylan Can:

Bu ADAM,a ceza verecek Hakimin Aklına Şaşarım

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