Zeytinburnu'nda haraç istenen esnaf, iş yerinin önünde ateş açan şüpheliyi kovalayıp kendi silahıyla yaraladı

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Zeytinburnu'nda kendisinden haraç istenen esnaf, iş yerinin önünde silahla ateş eden şüpheliyi kovalayarak kendi silahıyla yaraladı.

HARAÇ İSTENİP TEHDİT EDİLMİŞTİ

Telsiz Mahallesi'nde kendisinden haraç istendiği ve tehdit edildiği belirtilen esnaf İsmail A.'nın iş yerinin önünde silahla ateş açıldı. İsmail A., olayın ardından kovaladığı şüpheliyi kendi silahıyla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan şüpheliyi ambulansla hastaneye kaldırdı. İsmail A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, İsmail A.'nın kovaladığı şüphelinin kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA