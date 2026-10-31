Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti

Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Aleksey Batrakov, performansıyla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Bir gol ve bir asistle mücadeleye damga vuran Rus yıldız, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de gol atan ilk Rus futbolcu olarak tarihe geçti.
- Galatasaray, Konyaspor deplasmanında 4-0 kazandı ve puanını 25'e yükselterek Süper Lig liderliğini korudu.
- Aleksey Batrakov, 28. dakikada Yunus Akgün'ün golünün asistini yaptı ve 49. dakikada takımının üçüncü golünü attı.
- Batrakov, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de gol atan ilk Rus futbolcu oldu.
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Konyaspor deplasmanında farklı bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılıların 4-0 kazandığı mücadelede Aleksey Batrakov, hücumdaki etkili oyunuyla öne çıktı.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Yunus Akgün'ün attığı golün asistini yapan Batrakov, ikinci yarının hemen başında bu kez kendisi sahneye çıktı.
ÖNCE ASİST YAPTI, SONRA GOLÜNÜ ATTI
Mücadelenin 49. dakikasında Gabriel Sara'nın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Rus futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Bu golle Galatasaray'ın üçüncü golünü kaydeden Batrakov, ligdeki ilk gol sevincini de yaşamış oldu.
GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ
Bu sezon Süper Lig'deki 8. maçına çıkan Aleksey Batrakov, Konyaspor karşısında attığı golle önemli bir ilke imza attı. Rus yıldız, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de gol atan ilk Rus futbolcu oldu. Böylece Batrakov, sarı-kırmızılı kulübün lig tarihine adını yazdırmayı başardı.
AVRUPA'DAN SONRA LİGDE DE SAHNEYE ÇIKTI
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille karşılaşmalarında da skor katkısı veren Batrakov, Konyaspor deplasmanında sergilediği performansla ligdeki gol hesabını açtı. Bir gol ve bir asistle 4-0'lık galibiyete doğrudan katkı sağlayan genç futbolcu, Galatasaray'ın hücum hattındaki etkili isimlerinden biri oldu.
GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Konyaspor deplasmanından üç puanla dönen Galatasaray, puanını 25'e yükselterek Süper Lig'deki liderliğini korudu. Ev sahibi Konyaspor ise 8 puanda kaldı.