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Mersin merkezli 6 ilde 'mumya ceset' cinayetinde 6 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin merkezli 6 ilde 'mumya ceset' cinayetinde 6 şüpheli gözaltına alındı
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Mersin'de 2007'de betonla kapatılmış buzdolabında cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer dosyası yeniden ele alındı, 6 ilde operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Gürlek, 32 kişinin ifadesinin alındığını, cinayetin namus saikiyle işlendiğinin değerlendirildiğini duyurdu.

MERSİN, – MERSİN'de 2007 yılında bir evin avlusunda üzeri betonla kapatılmış buzdolabı içerisinde cansız bedeni bulunan ve kamuoyunda 'Mumya ceset' cinayeti olarak bilinen Bahaddin Sefer (49) cinayetinin şüphelilerin tespit edilmesi için yeniden açılan dosyada 6 kişi gözaltına alındı.

1 Ağustos 2007'de Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi 4537. Sokak'ta bulunan evde oturan kiracı, bahçede farelerin hareketliliğini fark edip, beton zemini kırmaya başlayınca etrafı saran kötü kokudan şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekiplerin beton zemini tamamen kırmasının ardından gömülü halde bulunan buzdolabının içerisinden mumyalaşmış halde bir erkek cesedi çıktı. Kamuoyunda o dönem 'Mumya ceset' cinayeti olarak bilinen olayda bulunan cesedin, DNA testiyle 2001 yılında hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Bahaddin Sefer'e ait olduğu belirlenmişti. Otopsi sonucu kesici alet yaralanması ve kafa kırığı sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen Sefer'in, kim tarafından ve ne zaman öldürüldüğü ortaya çıkarılamamıştı.

32 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI, 6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 yıl önce cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer dosyasının yeniden ele alındığını duyurdu. En son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler doğrultusunda farklı illerde 32 kişiden ifade alındığını belirten Bakan Gürlek, elde edilen bulgular doğrultusunda Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

CİNAYETİN, NAMUS SAİKİYLE İŞLENDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Adli kaynaklardan alınan bilgilere göre namus saikiyle işlendiği değerlendirilen cinayetle bağlantılı oldukları sürülen şüphelilerin H.Ş., H.Y., A.İ., B.Ş., Ö.Ş. ve A.E. olduğu öğrenildi. Şüpheliler, Mersin, Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas'ta belirlenen 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. İl dışında yakalanan şüphelilerin Mersin'e getirileceği, olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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