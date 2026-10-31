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Arda Güler'den Real Madrid'e müjde! Korkulan olmadı

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Arda Güler'den Real Madrid'e müjde! Korkulan olmadı
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Real Madrid'de kas gerilmesi nedeniyle hafta içinde iki antrenmana katılamayan Arda Güler'den sevindirici haber geldi. Milli futbolcu, Racing Santander karşılaşması öncesinde takımla çalışmalara yeniden başladı. Genç yıldızın hafta sonu oynanacak mücadelede forma giyebileceği belirtildi.

  • Arda Güler, kas gerilmesi nedeniyle katılamadığı iki takım antrenmanının ardından cuma günü takımla çalışmalara yeniden katıldı.
  • Arda Güler, Real Madrid'in 1 Kasım Pazar günü deplasmanda Racing Santander ile oynayacağı LaLiga 11. hafta maçında forma giyebilecek durumda.
  • Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti.

İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Real Madrid, 1 Kasım Pazar günü deplasmanda Racing Santander ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde gözler, hafta içinde yaşadığı kas problemi nedeniyle takımdan ayrı kalan Arda Güler'e çevrildi.

İKİ ANTRENMANDA YER ALMADI

Real Madrid'in Barcelona ile oynadığı karşılaşmanın ardından Arda Güler'in hafif bir kas problemi yaşadığı belirtildi. İspanyol basınından AS'ın haberine göre milli futbolcu, kas gerilmesi nedeniyle hafta içinde gerçekleştirilen iki takım antrenmanına katılamadı. Arda'nın bir süre bireysel çalışmalar yapması, Racing Santander maçında forma giyip giyemeyeceği konusunda soru işaretlerine neden oldu.

REAL MADRID'E SEVİNDİREN HABER

Milli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili beklenen olumlu gelişme yaşandı. Arda Güler'in cuma günü gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalışmalara yeniden katıldığı belirtildi. Genç yıldızın Racing Santander karşılaşmasında forma giyebilecek durumda olduğu aktarılırken, ilk 11'de başlayıp başlamayacağına teknik heyetin karar vereceği ifade edildi.

BARCELONA MAÇINDA DA FORMA GİYDİ

Real Madrid'in Barcelona'yı 2-1 mağlup ettiği El Clasico'da görev yapan Arda Güler, karşılaşmanın ardından kas yorgunluğu yaşamıştı. Milli futbolcunun hafta içinde takımdan ayrı kalmasının ardından yeniden antrenmanlara dönmesi, Real Madrid teknik heyetinin elini güçlendirdi.

BU SEZON 3 GOL, 5 ASİST

Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 12 karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Milli yıldız, gollerinin ikisini LaLiga'da, birini ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.

GÖZLER PAZAR GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Real Madrid, LaLiga'nın 11. haftasında 1 Kasım Pazar günü Racing Santander'e konuk olacak. El Sardinero Stadı'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 18.15'te başlayacak. Arda Güler'in mücadelede ilk 11'de yer alıp almayacağı maç öncesinde belli olacak.

Kaynak: Haberler.com
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